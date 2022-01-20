В Москве не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев

В Москве в минувшем году, благодаря активной профилактической работе, не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"В преддверии Нового года мы провели ежегодную профилактическую акцию "Ель", направленную на пресечение незаконной вырубки хвойных, - отметил Петр Бирюков. - В рамках этого мероприятия был усилен контроль на природных территориях, организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов Мосприроды, которые совместно с полицией провели более 120 рейдов".

Эта работа помогла не допустить фактов вырубки хвойных деревьев. К слову, для профилактики таких происшествий в преддверии новогодних праздников специалисты ежегодно проводят и масштабную информационную работу среди населения.

Напомним, что согласно столичному КоАП вырубка деревьев на природоохранной территории грозит уголовной ответственность нарушителям.