В Москве состоялась премьера сериала Данилы Козловского "Карамора"

В Москве в кинотеатре "Октябрь" прошла закрытая светская премьера первого сериала Данилы Козловского "Карамора". С 20 января сериал эксклюзивно доступен на видеосервисе Start. Зрители могут посмотреть первые две серии проекта. Далее по четвергам будут выходить новые эпизоды.

Премьера собрала множество отечественных знаменитостей - впрочем, как и все предыдущие проекты с участием Козловского - будь то концерт в Большом театре или фильм "Чернобыль". Сейчас же историю о предреволюционном Петербурге, в котором разворачивается борьба между анархистом Караморой и тайным орденом вампиров, первыми смогли посмотреть и оценить Светлана Максимченко, Антон Малышев, Антон и Дарья Златопольские, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Константин Хабенский, Владимир Познер, Вячеслав Муругов, Оксана Акиньшина, Надежда Михалкова, Ольга Сутулова, Евгений Стычкин, Сабина Ахмедова, Юлия Хлынина, Сергей Бурунов, Варвара Шмыкова и Данил Радлов, Алексей Агранович, Максим Виторган, Юрий Быков, Александр Цыпкин, Андрей Бурковский, Мария Шумакова, Ингрид Олеринская, Дмитрий Дибров, Егор Корешков, Дарья Авратинская, Игорь, Вадим и Гриша Верники и еще несколько сотен гостей.

Фото: видеосервис START

Премьеру посетили и главные звезды "Караморы" - Данила Козловский, Филипп Янковский, Дарья Балабанова, Андрей Смоляков, Дмитрий Чеботарев, Евгений Шварц, Нино Нинидзе, Александр Ильин младший, Александр Алябьев, Артур Ваха и другие. Представил сериал публике режиссер, генеральный продюсер и исполнитель главной роли Данила Козловский. Он поблагодарил со сцены режиссера Илью Найшуллера, который первым начал снимать "Карамору". И рассказал, что в фильм вошли кадры, снятые Найшуллером. В целом же первым зрителям приготовили специально сделанную нарезку главных моментов сериала, из которых понятны сюжетные линии и качество проекта. Но, чтобы оценить "Карамору" целиком, следует посмотреть сериал в его обычном темпе на видеосервисе.

Обозреватель "РГ" советует обязательно посмотреть этот проект, в котором смешались вымышленные и реальные персонажи. В нем есть анархисты и революционеры, маньяки и вампиры, тайное отделение полиции, Ленин, Сталин и Царь. Сериал насыщенный и динамичный. В нем много сцен в жанре экшн. Драки, стрельба, погони, пожары. Взрываются бомбы, фигурируют пистолеты с серебряными пулями. Рейтинг проекта 18+, так что слабонервным лучше не включать. Ни один персонаж неположительный в целом - в каждом проявляются разные стороны человеческого характера. Козловский в роли "Караморы" немного напоминает самого себя в "Матильде". Очень хороша Дарья Балабанова (просто однофамилица знаменитого режиссера). Зритель помнит актрису по фильму "Юленька". А в "Караморе" ей удается сыграть мистическую красавицу Алину, в которой есть что-то от "дракуловской" Мины.

Фото: видеосервис START

Нельзя не отметить игру Филиппа Янковского и Андрея Смолякова. В любом проекте эти актеры показывают высокий класс, и "Карамора" не исключение. Ярко врывается в кинематограф с характерной ролью революционерки Нино Нинидзе. И, конечно, нельзя не сказать отдельно об авторе сценария фильма Александре Фомине. По его собственному признанию, он писал свое фэнтези еще в 2014 году, приходя домой после работы, потом долго предлагал его в разные кинокомпании, где ему везде отказывали. Фомин уже отчаялся увидеть фильм, который снят по его сценарию, но тут в роли супергероя выступил, по словам Фомина, Данила Козловский. Он сделал так, что фильм начали снимать, и довел задуманное до логического конца.

Сам Козловский, представляя проект, еще раз подчеркнул со сцены, как было для него важно, чтобы первыми фильм увидели российские зрители. Именно этим объясняется то, что сериал не отдали для премьеры на зарубежные видеосервисы. Хотя - добавим от себя - не исключено, что проект на них не появится и не завоюет мировую аудиторию.