В МВД подтвердили уголовное дело в отношении замглавы Минтранса

Руководство Следственного департамента МВД России взяло на контроль расследование уголовного дела в отношении заместителя главы Минтранса России Владимира Токарева. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В пресс-релизе отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. То есть, мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, речь идет о периоде с 2016 по 2018 год, когда Токарев занимал пост первого заместителя гендиректора ООО "СпецТрансСтрой". Утверждается, что он "вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства ООО "СпецТрансСтрой" и ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций".

В МВД сообщили, что Токарев был задержан и помещен в СИЗО 19 января. Проводится работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности, добавили в ведомстве.