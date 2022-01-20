В Нью-Йорке демонтировали статую Рузвельта перед Музеем естественной истории

В Нью-Йорке приступили к демонтажу памятника 26-му президенту США Теодору Рузвельту, статуя с 1940 года встречала посетителей перед неоклассическим входом в Американский музей естественной истории.

Решение убрать знаменитую конную статую утвердила Комиссия по общественному дизайну "Большого яблока" еще прошлым летом по просьбе самих музейщиков. В свою очередь, оно было принято на фоне протестов Black lives matter. Об этом сообщает Reuters.

В СМИ попали снимки, на которых рабочие убирают бронзовый памятник с постамента. Он изображает восседающего верхом на коне президента США в сопровождении коренного индейца и африканца. Современные критики сочли композицию "прославлением колониализма и расизма". Она была заказана в 1925 году Мемориальной ассоциацией Рузвельта. Теперь статуя переедет в Президентскую библиотеку имени Теодора Рузвельта в Медоре (штат Северная Дакота). В музее подчеркнули, что "гордятся давними связями с семьей Рузвельта", правившего Америкой с 1901 по 1909 год, однако "вместе с общественностью обеспокоены расовой иерархией, которую отражает памятник".

Ранее в США уже снесли памятники деятелям Конфедерации, мореплавателю Христофору Колумбу и первому всенародно избранному президенту Америки, одному из "отцов-основателей" Джорджу Вашингтону.