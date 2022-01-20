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20.01.2022 13:59
Рубрика: Власть

В военном госпитале имени Бурденко появится онкоцентр для силовиков

Текст: Юрий Гаврилов

На базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко по поручению Владимира Путина осуществляется создание единого онкологического центра в интересах министерств и ведомств "силового блока". Об этом доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу в ходе Единого дня приемки военной продукции заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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По его словам, появление такого специализированного лечебного учреждения позволит в полном объеме обеспечить необходимой медицинской помощью военнослужащих и других силовиков, страдающих злокачественными новообразованиями. Иванов уточнил, что новый центр сможет обеспечить свыше 20 тысяч амбулаторных посещений в год и до пяти тысяч госпитализаций.

Замминистра сказал, что в 2021 году был завершен первый этап его создания. Военно-строительный комплекс, в частности, провел реконструкцию радиологического центра площадью более 5,5 тысячи квадратных метров. Началось возведение хирургического корпуса онкоцентра общей площадью более 28 тысяч квадратных метров. Там будут обустроены 250 мест, хирургический стационар, отделение радиоизотопной терапии, подразделения службы крови, технические помещения центра.

Иванов также доложил, что в прошлом году ведомство завершило строительство 256 объектов военного образования.

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