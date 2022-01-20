ВЦИОМ: Чтение, садоводство и спорт - любимые хобби россиян

Чтение книг и газет, садоводство и спорт, по опросам ВЦИОМ, - главные хобби россиян.

Наверное, хобби - косвенный признак счастья. Россияне во всяком случае руководствуются при их выборе любознательностью и интересом к событиям и жизни человека.

- Самое популярное увлечение - чтение книг и газет, его назвали 12 процентов россиян, - сообщает ВЦИОМ.

Не менее важными ценностями, видимо, остаются саморазвитие, а также любовь к природе и искусству.

По 9 процентов увлечены садоводством и спортом, 8 процентов - охотой и рыбалкой, еще 8 процентов - вязанием и 6 - рисованием.

При этом 27 процентов опрошенных не имеют регулярных увлечений.

Но в свободное время почти каждый пятый россиянин (19 процентов) старается заняться каким-то хобби. Выбор мужчин в целом характерен для них - охота и рыбалка (16 процентов), спорт (11 процентов) и чтение (9 процентов) У женщин немного другая иерархия предпочтений - 15 процентов чаще всего читают, 14 - вяжут, 11 - рады покопаться в саду.

В среднем на хобби тратится 11 часов в неделю, то есть более полутора часов в день. Предположительно, любимое занятие - это время отдыха и релакса, а не напряженных достижений.

52 процента опрошенных устраивает то количество времени, которое они уделяют своему хобби. Но 45 процентов хотели бы тратить на него больше времени.

Основной преградой для занятий хобби считается недостаток денег (60 процентов) и времени (49 процентов).

Среди увлечений, которыми россияне не особенно занимаются, но хотели бы заняться - туризм (8 процентов), спорт (4 процента), катание на лыжах (3 процента).

При этом чаще всего россияне посвящают свой досуг, не оформленный в занятия хобби, общению с друзьями или занятиям домашним хозяйством (35 процентов), пребыванию на природе (33 процента), занятиям с детьми (32 процента), дачным трудам ( 31 процент), слушанию музыки и чтению книг (31 процент) , времяпровождению с компьютером (30 процентов), с ТВ и радио (28 процентов).