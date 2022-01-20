ВЦИОМ: Из 61,7 миллиона семей 23,7 хотят купить жилье

Идеальное жилье в понимании современной семьи - трехкомнатная квартира от 70 квадратных метров с кухней не менее 9 метров, а строительный рынок чаще предлагает стандарт - 55 "квадратов". На жилье-мечту людям не хватает средств. Таковы итоги исследования ВЦИОМ и аналитического центра "ДОМ. РФ".

- Чтобы решить один и самых болевых вопросов - жилищный, который стеснил жизнь нескольких поколений семей, - считает генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, - надо искать способы роста доходов покупателей. Опрос обозначил "вилку": "идеального" жилья строится столько, сколько люди способны его потянуть финансово - купить сразу или приобрести в ипотеку.

Всего, по данным ВЦИОМ, из 61,7 миллиона семей острую потребность в улучшении жилья испытывают 23,7 миллиона. Могут его купить сразу или частями 11,6 миллионов семей, вступить в ипотеку - 9,4 миллиона, остальные рассчитывают на социальный наем. При этом среди тех, кто может расширять квадратные метры, 42 % не испытывают затруднений с приобретением мебели и еды, а 29 % способны купить жилье лишь через ипотеку. При этом у 55 % таких семей есть дети, 22 % - бездетная молодежь.

- Ситуация медленно, но улучшается, - говорит руководитель Аналитического центра "ДОМ.РФ" Михаил Гольдберг, - за пять последних лет 22,7 процента семей улучшили жилищные условия. Этого мало, но уже близко к норме, когда по мере смены поколений дети отделяются от родителей. Другое дело, что у 5,9 миллиона семей не погашена ипотека. 55% ее могут гасить, а 43% такой возможности не видят. Это семьи с детьми. Им нужна поддержка государства.

Однако, если ресурс для погашения ипотек есть - их реструктуризация и снижение ставок для семей, то назрела иная проблема. Так, идеальным жильем 90% опрошенных ВЦИОМ семей назвали трехкомнатную квартиру в 70 квадратных метров с кухней не менее 9 метров в доме не выше 12 этажей и с благоустроенной инфраструктурой рядом, а строительный рынок чаще предлагает стандарт - 55 "квадратов". При этом две трети или до 67% семей живут в квартирах, и лишь треть или почти 34% - в индивидуальных домах. Хотя все хотят наоборот: две трети хотят перебраться в индивидуальный дом, а одна треть согласна на квартиру, но - трехкомнатную.

- Это одна из проблем однобокой урбанизации и причин идущей деполупляции - теснота квартир вместо личных домов, - убеждена главный научный сотрудник Института демографических исследований РАН Ольга Воробьева. - В малогабаритных "человейниках", как в народе прозвали ипотечное жилье, особенно в многоэтажках, второй-третий ребенок не рождаются. Надо расширять выбор индивидуального жилья. Поэтому стране как воздух нужна малоэтажная урбанизация. Пока выбор жилья невелик: ипотека, земельный надел или квартира по найму. Но чтобы арендное жилье развивать, нужна и альтернатива - бесплатная квартира, а институт социального найма не развит, его, как и частное усадебное строительство, надо культивировать.

По данным ВЦИОМ, от бесплатного жилья как временного не отказались бы до 5,8 миллиона семей, планирующих первенца. А поскольку таких программ пока почти нет, то второго ребенка в стране планируют 27% семей, третьего - 11%, четвертого - 3%.

Цифра

24 квадратных метра жилья на человека, по данным Росстата, приходится в стране на каждого россиянина.