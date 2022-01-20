Власти могут изменить закон о торговле для сдерживания роста цен

Новости

В Нью-Йорке демонтировали статую Рузвельта перед Музеем естественной истории 18:45
Сбербанк купит для сотрудников свои акции на сумму до 50 млрд рублей 18:44
Главе "Газпрома" Миллеру присвоено звание Героя труда 18:37
Инженеры Росгвардии применяют робот "Разрушитель" для разминирования 18:15
ФСБ продолжает следствие и розыск других фигурантов по "кокаиновому" делу 17:49
Центр России до конца недели будет под ударом мощных снежных зарядов 17:42
ТЦ "Европолис" грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер 17:42
Фото: найден внебрачный сын Александра Абдулова 17:25
Мурашко: Все данные по "Спутнику V" переданы в ВОЗ 17:24
ВЦИОМ: Чтение, садоводство и спорт - любимые хобби россиян 17:20
Мишустин: Новый штамм "омикрон" более контагиозен 17:04
С американского инвестора Майкла Калви сняты ограничения по выходу из дома 17:04
"Молдовагаз" обязали до конца дня погасить долг перед "Газпромом" 16:51
Названо условие признания российских углеродных единиц 16:47
Роспотребнадзор назвал главные свойства "омикрона" 16:46
Подросткам будут сохранять соцвыплаты при устройстве на работу 16:42
Парк Sukhoi Superjet 100 в 2022 году достигнет 192 единиц 16:32
Вандалы испортили более двух тысяч вагонов на МЖД в 2021 году 16:25
Депутат Госдумы: Новые санкции США - неработающие страшилки 16:23
Минздрав разъяснил, когда пациентам с COVID-19 нужна госпитализация 16:20
В ПФР напомнили, кто из россиян имеет право на выплату в 1200 рублей 16:18
В Удмуртии зарегистрировали 15 случаев заражения "омикроном" 16:10
В Петербурге суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве Талькова 15:53
Оформление выплаты на ипотеку для многодетных заработает на Госуслугах в феврале 15:33
Фигуранты дела о поставках аргентинского кокаина получили до 18 лет колонии 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 18:04
Рубрика: Экономика

Власти могут изменить закон о торговле для сдерживания роста цен

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8661)
Минпромторг и Минсельхоз вплотную взялись за торговлю, предлагая следить за наценками, срезать бонусы и переходить на прямые договора с производителями. Так власти пытаются сдержать рост цен на продукты. Часть экспертов считает, что такой вариант может не принести результата: это борьба со следствиями, но не причинами роста цен. Картошка дорожает не потому, что торговые сети такие жадные, а потому что ее выращивают все меньше.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании в Минпромторге предложила внести "точечные корректировки" в закон о торговле, если проблемы во взаимоотношениях производителей, поставщиков и торговли "никак не будут решаться". Об этом "РГ" рассказал статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Фото: iStock
Цены на курицу и свинину продолжают падать

Взаимоотношения поставщиков и сетей обострились на фоне роста цен на продовольствие. По данным Росстата, за 2021 год цены на мясо и птицу выросли более чем на 17%, а на овощи "борщевого набора" - в разы. Учитывая пристальное внимание властей к вопросу, участники товаропроводящей цепочки не хотят быть крайними перед ними: поставщики винят в "необоснованно" высоких ценах торговлю, та в ответ "героически" сдерживает цены на продукты на полке чуть ли не в ущерб своей прибыли.

Как уточнили "РГ" участники совещания, речь шла о возможном расширении списка продуктов, за которые предлагается запретить сетям взимать бонусы, а также переходе сетей от тендеров на прямые контракты.

Однако, по словам зампреда правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова, все поставки в торговые сети и так ведутся по прямым договорам. Тендеры во многих товарных категориях являются лишь формой выбора поставщика для заключения договора поставки.

Но зачастую после завершения тендера сеть меняет его условия. По большинству вопросов поставщики и торговля сформировали решения и включили их в Кодекс добросовестных практик. Но ключевая проблема заключается в несоблюдении этих норм торговыми сетями, утверждает Леонов. А раз сети не хотят привести договоры поставки в соответствие с нормами саморегулирования, значит, нужны изменения в закон, считает эксперт.

Зачастую после завершения тендера сеть меняет его условия

Виктор Евтухов, напротив, считает, что спорные ситуации между производителями и ретейлом, - не системная проблема, а разовая история. Претензии разрешаются быстро и мирным путем. Поэтому вносить изменения в закон о торговле необходимости нет. Достаточно работы Комиссии по конфликтным ситуациям в рамках Кодекса добросовестных практик.

Торговые сети - отнюдь не "белые и пушистые". Например, в законе о торговле запрещено взимать бонусы за перечень социально значимых продуктов. Формально закон соблюдается, но сети "найдут возможности взять свое иными способами", говорит генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. Другое дело, что власти, предлагая изменения в закон о торговле, борются не с причинами, а со следствием. "Примерно тот же эффект будет, если лечить коронавирус терафлю, который просто снимает симптомы", - сравнивает эксперт.

Ценообразование базируется на соотношении спроса и предложения. Если картофеля в России выращивается который год меньше при прежнем спросе, из-за снижения предложения цена неизбежно будет расти (без учета инфляции). Кроме того, власти одной рукой пытаются приструнить торговые сети, а другой - снижают конкуренцию. Так, в торговых точках менее 50 кв. метров запрещено продавать алкоголь, а это маржинальный товар, за счет которого жила малая торговля. С 2021 года вместо единого налога на вмененный доход введена патентная система, но она не подходит для торговли маркируемых товаров. В итоге малая торговля уходит с рынка, крупные торговые сети еще укрупняются и "выкручивают" руки поставщикам. Например, в Санкт-Петербурге на 10 крупных сетей сейчас приходится уже 80% продуктовой розницы, говорит Федяков.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Правительство Минсельхоз Цены на продукты

Главное сегодня

В Госдуме обещают зеркальный ответ в случае принятия санкций США
РФПИ: "Cпутник V" защищает от "омикрона" вдвое надежнее вакцины Pfizer
Песков заявил об опасениях новой войны на Украине
Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%
За сутки в России подтверждено 38 850 случаев COVID-19 в 85 регионах
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф