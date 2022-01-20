ВМФ России проведет серию учений со всеми флотами

В январе и феврале ВМФ России под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова проведет серию учений во всех зонах ответственности флотов. Об этом в четверг сообщили в Минобороны. Это предусмотрено планом подготовки наших Вооруженных сил на 2022 год, подчеркнули в ведомстве.

"Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих", - проинформировали в Минобороны России.