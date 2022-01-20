Постановление губернатора Волгоградской области от 20 января 2022 года № 36 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1) в пункте 4:

а) подпункт 4.17 изложить в следующей редакции:

"4.17. Рекомендовать обеспечивать не реже чем один раз в 10 календарных дней проведение лабораторных исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении не менее 25 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в случае если численность работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в организации составляет более 50 человек.";

б) дополнить пункт подпунктом 4.25 следующего содержания:

"4.25. Рекомендовать руководителям предприятий непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких предприятий, при необходимости вводить вахтовый метод работы на срок и в порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством.";

2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Рекомендовать аптечным организациям всех форм собственности, осуществляющим розничную торговлю лекарственными препаратами, сформировать запас противовирусных, антибактериальных, жаропонижающих, противовоспалительных и антикоагулянтных лекарственных препаратов на срок не менее трех месяцев с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации.";

3) в пункте 16 абзацы первый-третий изложить в следующей редакции: "16. Государственному казенному учреждению Волгоградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее именуется - МФЦ) при предоставлении государственных и муниципальных услуг в период действия режима повышенной готовности обеспечить:

1) предоставление государственных и муниципальных услуг и выдачу документов по результатам предоставления таких услуг в очной форме исключительно по предварительной записи;

2) сокращение в каждом филиале МФЦ количества окон для приема и выдачи документов не менее чем в два раза;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 1, который вступает в силу с 01 февраля 2022 г.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







