ВОЗ призвала не ограничивать международные поездки во время пандемии

Всемирная организация здравоохранения выступила с неожиданной критикой политики экстренного закрытия границ, которую с начала пандемии проводит большинство стран мира в период пика заболеваемости "короной". Как сообщает The Guardian, ограничения на поездки людей по миру эксперты ВОЗ признали неэффективными.

Речь идет о заключении, которое вынес комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19. Он рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на международные поездки. Эксперты ссылаются на ситуацию со штаммом "омикрон", который быстро стал доминирующим, несмотря на запреты. Они "не приносят пользы и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому государствами", признают эксперты.

"Провал ограничений на поездки, введенных после обнаружения омикрон-варианта в целях сдерживания его глобального распространения, показал неэффективность таких мер", - констатирует ВОЗ.

В новом заключении Всемирной организации также нет однозначных рекомендаций для пассажиров носить маски, тестироваться или иметь сертификаты вакцинации. В любом случае такие требования "должны быть основаны на оценке рисков" и не создавать финансового бремени для путешественников, заключают в ВОЗ.