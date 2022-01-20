Врач Хухрев рассказал, что делать после контакта с больным COVID-19

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что нужно делать после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус.

С распространением штамма "омикрон" инфицированный человек может не знать, что заразился, и распространять SARS-CoV-2. Поэтому стоит позаботиться о своем здоровье заблаговременно. Помогут профилактические меры.

Первое, что нужно сделать: перед выходом на улицу защитить слизистую носа. Как вариант - использовать капли с интерфероном. Вернувшись домой, промойте нос водой с морской солью, советует медик.

"Надо более внимательно относиться к своему здоровью примерно семь-десять дней после контакта с потенциально инфицированным человеком", - заявил Хухрев в эфире радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что в случае с "омикроном" симптомы заболевания могут проявиться достаточно быстро - через день или два. Инкубационный период у данной разновидности коронавируса короче, чем у других штаммов.

"Но мы пока не можем оценить, в какой пропорции распространился "омикрон" у нас в стране", - отметил врач.

При появлении симптомов ОРВИ стоит обратиться к врачу.