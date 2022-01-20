Врач рассказала, когда появляются симптомы у зараженных "омикроном"

Первые симптомы заболевания у зараженных "омикроном" могут появиться уже на второй день после контакта с больным. Об этом заявила главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина на круглом столе в Общественной палате.

Она пояснила, что у нового штамма коронавируса инкубационный период гораздо меньше, чем у предыдущих вариантов возбудителя. По предварительным данным Роспотребнадзора, он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса - тогда он составлял в среднем 6-8 дней.

Драпкина обратила внимание, что "омикрон" поражает, прежде всего, верхние дыхательные пути, поэтому в числе основных симптомов заболевания - сиплость голоса, насморк, першение и боль в горле. Потеря запаха и изменение вкуса при "омикроне" встречается реже.

В профилактике заболевания мало что изменилось, отмечает врач. Безусловно - это ношение респираторов, масок, соблюдения социальной дистанции. Учитывая возможность передачи инфекции контактным путем, необходимо чаще мыть руки.

Но надежнее все же - вакцинация, говорит Драпкина. Она подчеркнула, что привитые граждане прежде всего защищены от тяжелого течения инфекции и осложнений из-за нее.

Сегодня россиянам доступны четыре основные вакцины от коронавируса "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" (ее модифицированный вариант - "ЭпиВакКорона - Н") и "КовиВак". В ближайшее время в гражданском обороте появится вакцина для подростков - "Спутник М".

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что "омикроном" стали чаще болеть дети. У них новый штамм вызывает бронхиолит (воспаление мелких бронхов), основные признаки которого - длительный кашель, дискомфорт в грудной клетке и затрудненное дыхание.