Врачи рассказали, как лечить первые симптомы "омикрона"

При первых признаках заражения "омикроном" помогут жаропонижающие и противовирусные препараты. Об этом вчера сообщила главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина.

По ее словам, новый штамм коронавируса по своим симптомам похож на ОРВИ. Почти в каждой домашней аптечке, говорит Сметанина, есть безрецептурные препараты, способные облегчить течение болезни. Однако лечиться дома можно на первых порах и не больше пяти дней, при сохраняющихся симптомах нужно обратиться к врачу. "Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью, - отмечает она. - В этом случае необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)". Могут быть полезны и противовирусные препараты, капли в нос, спреи и леденцы для горла. Но антибиотики пить не стоит.

Важно, чтобы дома был пульсоксиметр для измерения концентрации кислорода в организме. Норма - это 96-100%. При температуре выше 38 градусов можно принять жаропонижающие средства, например, парацетамол или ацетилсалициловую кислоту. "С этими средствами нужно быть осторожным тем, у кого в прошлом имелись заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно эрозивный гастрит, язвенная болезнь желудка, - добавил главный внештатный специалист общей врачебной практики департамента здравоохранения Виктор Фомин. - Этим пациентам можно рекомендовать прием омепразола или эзомпразола в минимальной дозе профилактически вечером наряду с жаропонижающими".

Как поведет себя "омикрон" в дальнейшем и будут ли какие-то осложнения, как при предыдущих штаммах, пока не известно. По наблюдениям врачей, пациенты, уже перенесшие ковид, молниеносно расслабляются, как только им закрывают больничный лист. Мол, выздоровели, а значит, беспокоиться незачем. Но это не так. Вирус, напоминает ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин, выбрасывает в организм большое количество токсинов, которые поражают самые слабые места. Как рассказала врач-невролог Юлия Евсютина, в Москве, как и в других регионах страны, симптомы постковидного синдрома встречаются часто. "В мире есть исследования, которые говорят, что через 12 недель после ковида у 80% переболевших есть как минимум одна жалоба, - объяснила она. - То же самое и в российской столице". По ее словам, горожане чаще всего страдают от усталости - как физической, так и психической. У них снижается работоспособность, нарушаются концентрация и память.