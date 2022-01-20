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Вышел первый трейлер драмы "Капитан Волкогонов бежал"

Новости
    20.01.2022, 15:23
Текст:   Олег Усков

Компания Central Partnership представила на своем YouTube-канале первый трейлер (18+) российской драмы "Капитан Волкогонов бежал", заласканной рядом международных смотров. Включая Венецианский МКФ, где она участвовала в основной программе.

В ролях: Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Никита Кукушкин, Анастасия Уколова, Виктория Толстоганова и Владимир Епифанцев.

Режиссеры и сценаристы российско-эстонско-французского проекта - Наташа Меркулова и Алексей Чупов ("Колл-центр", "Интимные места", "Гоголь", "Салют-7").

Капитан Федор Волконогов (Борисов) служит в правоохранительных органах. Он на хорошем счету у руководства, и коллеги уважают. Но однажды жизнь капитана резко меняется - его объявляют преступником. Волкогонову удается сбежать до того, как его арестуют. В одночасье Федор превращается в изгоя, которого по всему городу разыскивают бывшие коллеги.

Фото: youtube.com/ STARZ
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"Ночью Волконогову является вестник с того света и предупреждает, что после смерти он попадет в Ад на вечные муки. Но у капитана есть возможность изменить свою участь и попасть в Рай, если он раскается, и хотя бы один человек его простит. И капитан отправляется в путь, чтобы получить прощение", - это синопсис.

Федор Волкогонов и вообразить не мог, какие испытания ждут его на этом пути.

Помимо Венеции, фильм был участником (и победителем) международных кинофестивалей в Филадельфии, Чикаго, Эль-Гуне, Лез-Арке, Хихоне и Лондоне. Лента удостоена приза за лучший сценарий 32-го "Кинотавра".

В кино - с 7 апреля.

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