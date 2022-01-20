Вышел трейлер приквела "Приключений Оливера Твиста" с "Девятым Доктором"

В Сети появился трейлер 10-серийного приключенческого сериала "Ловкач" (Dodger), в котором пойдет речь о детстве альтер эго Оливера Твиста по имени Джек Хокинкс и его приключениях в криминальном викторианском Лондоне девятнадцатого века, которые разворачиваются до основных событий, освещенных Чарльзом Диккенсом на страницах романа.

Джек Хокинкс, который впоследствии получит прозвище "искусный ловкач" (the Artful Dodger) - сирота, вскоре после рождения оказавшийся в приюте, где его опекала добросердечная Мисс Пиптри. В шестилетнем возрасте он переходит в услужение к жестокому фабриканту, который бьет его смертным боем, заставляет работать сверх меры и дает самую скудную пищу. Вскоре Джеку удается бежать - и он присоединяется к банде карманников под предводительством Фейгина. Джек умеет изобретать изощренные планы, но, увлекшись, зачастую не успевает как следует их продумать, из-за чего попадает ситуации, из которых не так-то просто выпутаться.

Роль Джека досталась Билли Дженкинсу, которому довелось сыграть маленького принца Чарльза в сериале "Корона" (The Crown), эксцентричным Фейгином стал колоритный Девятый Доктор Кристофер Экклстон, среди других актеров, задействованных в сериале, значатся: Таня Рейнольдс, Фрэнсис Барбер, Дэвид Трелфолл, Джон Томсон, Колин Макфарлэйн, Люси Монтгомери, Риз Томас и другие.

Первая серия выйдет на СBBC 6 февраля.