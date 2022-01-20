Выводят токсины: названы три незаменимых продукта после 60 лет

Порядка 80 процентов пожилых людей "не соблюдают правила здорового питания". Между тем, сбалансированный рацион "помогает сохранить физическую активность и уберечься от серьезных заболеваний", предупредил гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин в своем аккаунте в Instagram.

По словам врача, с возрастом человеку требуется меньше углеводов, белков, жиров.

"А вот микроэлементов и витаминов нужно больше. Третью часть белков ежедневной нормы пенсионерам нужно получать с молочными продуктами. Также в них содержится необходимый пожилым людям кальций", - отметил Зиннатуллин, посоветовав не отказываться от молока.

Поскольку активность ферментов снижается после 60, свежее молоко пожилые люди, как правило, плохо переносят, поэтому перед употреблением его следует вскипятить или добавлять понемногу в напитки. Особенно полезны после 60 лет кефир и простокваша.

"Молочнокислая палочка в составе этих продуктов нормализует кишечную микрофлору. В кишечнике не возникают гнилостные процессы, а печень лучше выводит токсины", - уточнил гастроэнтеролог.

Также важно для людей старше 60 лет включить в меню зерновые, овощи и фрукты, богатые пищевыми волокнами, белковую пищу (яйца всмятку не более 2-3 штук в неделю, богатую омегой-3 запеченную или консервированную морскую жирную рыбу, нежирное мясо) и растительные масла хорошего качества (до 20-25 грамм в день).