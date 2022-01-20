За 2022 год парк Sukhoi Superjet 100 достигнет 192 единиц

Парк самолетов Sukhoi Superjet 100 к концу года должен вырасти до 192 единиц, заявил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Это, по его словам, стало возможным в том числе благодаря более тесной работе авиапроизводителей с авиакомпаниями.

В Минпромторге отмечают большой интерес к российским гражданским самолетам со стороны стран Евразийского экономического союза. "По предварительной оценке, в ближайшие два десятилетия наши соседи могут, можно даже сказать готовы, закупить около 170 новых воздушных судов разных классов", - сказал Бочаров.