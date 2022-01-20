За сутки в России подтверждено 38 850 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 38 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 684 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 478 человек.
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Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 938 261 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 060 летальных исходов, выздоровели 9 950 333 человека.