За сутки в России подтверждено 38 850 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 38 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 684 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 478 человек.

Москва - 11557 Санкт-Петербург - 4753 Московская область - 2795 Нижегородская область - 661 Свердловская область - 695 Самарская область - 527 Ростовская область - 599 Воронежская область - 489 Красноярский край - 426 Пермский край - 540 Иркутская область - 445 Челябинская область - 313 Саратовская область - 276 Омская область - 376 Волгоградская область - 322 Ставропольский край - 680 Хабаровский край - 272 Республика Крым - 221 Краснодарский край - 757 Архангельская область - 305 Республика Башкортостан - 281 Алтайский край - 356 Ульяновская область - 174 Оренбургская область - 232 Приморский край - 336 Ленинградская область - 340 Пензенская область - 196 Тверская область - 281 Вологодская область - 192 Новосибирская область - 240 Брянская область - 178 Республика Коми - 201 Ханты-Мансийский АО - 447 Забайкальский край - 125 Тюменская область - 364 Мурманская область - 160 Республика Карелия - 335 Кемеровская область - 298 Ярославская область - 231 Смоленская область - 211 Липецкая область - 233 Калининградская область - 301 Владимирская область - 266 Астраханская область - 238 Белгородская область - 182 Курская область - 175 Кировская область - 238 Удмуртская Республика - 245 Республика Саха (Якутия) - 761 Тульская область - 253 Республика Бурятия - 185 Псковская область - 144 Орловская область - 225 Ивановская область - 129 Республика Дагестан - 188 Калужская область - 149 Новгородская область - 201 Тамбовская область - 179 Томская область - 142 Рязанская область - 148 Ямало-Ненецкий автономный округ - 131 Амурская область - 168 Республика Хакасия - 112 Севастополь - 121 Курганская область - 89 Костромская область - 109 Республика Чувашия - 116 Республика Татарстан - 112 Сахалинская область - 140 Кабардино-Балкарская Республика - 80 Республика Мордовия - 78 Республика Калмыкия - 31 Карачаево-Черкесская Республика - 79 Республика Северная Осетия - Алания - 75 Чеченская Республика - 159 Республика Тыва - 69 Республика Марий Эл - 81 Республика Ингушетия - 82 Республика Адыгея - 82 Республика Алтай - 28 Камчатский край - 65 Магаданская область - 33 Еврейская автономная область - 25 Ненецкий автономный округ - 12 Чукотский автономный округ - 4 Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 938 261 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 060 летальных исходов, выздоровели 9 950 333 человека.