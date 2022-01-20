Захарова: НАТО хочет превратить космос в арену боевых действий

Стратегия НАТО по космической политике нацелена на размещение оружия в космосе и угрозу применения силы против космических объектов других стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она также отметила, что документ носит провокационный характер.

Опубликованная ранее политика НАТО в космосе распространяет коллективную оборону альянса на космическое пространство, в частности, там теперь будет действовать принцип, что нападение на одного из членов союза будет означать нападение на всех.