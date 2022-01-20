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20.01.2022 14:29
Рубрика: Власть

Захарова назвала лжесвидетельством твит главы МИД Канады

Глава МИД Канады Мелани Жоли лжесвидетельствует, называя украинцев, погибших в ходе внутриукраинского конфликта, "павшими в войне с Россией". Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя твит министра Жоли.

Фото: Пресс-служба МИД России
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Она напомнила, что в этой должности Жоли находится всего несколько месяцев. И подобные твиты можно было бы отнести к ее неопытности. Но при этом, констатирует Захарова, до этого министр возглавляла другие ведомства, в том числе заведовала делами "наследия Канады".

- Если министр занималась наследием своей страны, наверное, должна знать, что такое гражданское противостояние, - резюмирует официальный представитель МИД РФ. Она напомнила о Гражданской войне в Америке.

- На чьи могилы пойдут канадские официальные лица, посещая "старшего брата"? Почтит ли госпожа Министр память тысяч гражданских на Востоке Украины, убитых силами киевского режима и руками украинских нациствующих батальонов? - задается вопросами Захарова.

Также, как отметила она, Жоли курировала многоязычие и непосредственно франкофонию - язык не большинства. И вот она прибыла в страну, где родной для подавляющего числа граждан русский язык подвергается гонениям. Кроме того, совсем недавно на Украине вступили в действие очередные положения закона "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного". Выпуск печатных СМИ на русском языке ограничили на Украине, с 16 января в стране начало действовать требование, согласно которому газеты и журналы обязаны выходить на государственном языке.

- Наверное, узнав об этих чудовищных для декларирующего демократические ориентиры государства реалиях, госпожа Жоли хотела приложиться к украинской стене плача по правам человека, свободе слова и в принципе цивилизованности, но такую стену не нашла. Ничего, стене быть - такие преступления не забываются, - комментирует Захарова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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В заключении она задалась еще одним вопросом - сколько километров пришлось бы пройти главе МИД Канады, если бы она захотела почтить память жертв операций НАТО, чьи имена выложили бы в одну строку? Как напоминает Захарова, НАТОвские бомбардировки Югославии осуществлялись в том числе силами 6 канадских самолетов.

- В следующий раз захочется лжесвидетельствовать про других, расскажите правду о себе, - отмечает официальный представитель МИД РФ.

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