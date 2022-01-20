Исследования затяжного коронавируса дали первые результаты

Затяжное течение коронавирусной инфекции, известное как Long Covid, неизученная пока сторона болезни. В чем причина возникновения постковидных симптомов, как долго они беспокоят уже переболевшего человека и у кого выше риски подхватить Long Covid - это ключевые вопросы последнего времени. В ходе новых исследований ученые попытались найти ответы на эти вопросы.

В журнале Nature опубликована работа, в которой в качестве рабочей гипотезы утверждается: у некоторых пациентов Sars-CoV-2, по сравнению с другими эндемичными вирусами, заставляет иммунную систему работать гораздо дольше.

Ученые из австралийского университета Нового Южного Уэльса в Сиднее в течение восьми месяцев брали кровь у пациентов с легкими и умеренными симптомами COVID-19. Некоторые из этих пациентов страдали от последствий новой коронавирусной инфекции - у них был диагностирован затяжной COVID-19. Часть переболевших болезнь словно бы пощадила. Для сравнения ученые также исследовали образцы крови людей, которые не были инфицированы Sars-CoV-2, и тех, кто только что заразился одним из обычных коронавирусов.

Выяснилось, что у пациентов с затяжным коронавирусом концентрация Sars-CoV-2 в крови была значительно выше, чем у остальных испытуемых. И в отличие от пациентов, инфицированных эндемиками-вирусами, уровень Sars-CoV-2, вызывающих воспалительный процесс, у пациентов с Long Covid не снизился через четыре недели. Через восемь месяцев после заражения все вещества-мессенджеры вернулись к норме даже у инфицированных Sars-CoV-2 - у пациентов без Long Covid. Однако у пациентов с постковидным синдромом уровень SARS-CoV-2 оставался повышенным. Вывод состоит в том, что продолжающаяся воспалительная реакция является причиной возникновения постковидных симптомов. Новый коронавирус заставляет иммунную систему работать гораздо дольше, чем эндемичные вирусы.

Это исследование не подтвердило гипотезу, что РНК коронавируса может оставаться во многих областях человеческого организма, включая головной мозг, в течение долгого времени с момента первых симптомов, и продолжать вызывать воспалительные реакции.

Однако есть эксперимент с мышами, который подтверждает эту информацию. Генетически модифицированные грызуны были заражены коронавирусом, который мог размножаться только в их легочной ткани. По окончании эксперимента, когда симптомы инфицирования утихли, исследование крови мышей показало повышенное наличие вирусов.

Ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии (США) пишут в своем препринте, который еще проходит процедуру рецензирования, что иммунная система мышей, по-видимому, постоянно была начеку, хотя угроза, исходящая от вируса, давно предотвращена.

В совокупности эти два исследования позволяют сделать следующие выводы: в случае затяжного COVID-19 иммунная система у некоторых пациентов постоянно начеку и не "отключается" после успешной борьбы с инфекцией. Длящаяся воспалительная реакция создает нагрузку на организм больного и на протяжении длительного времени ощущаются последствия для сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем организма.