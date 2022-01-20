Как Зеленский призывал граждан Украины не паниковать

Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к нации. Очередной ролик вызвал противоречивые чувства: призыв не поддаваться панике, судя по отзывам аудитории, породил обратную реакцию.

Обстоятельное обращение к нации назревало три недели, ведь после новогоднего поздравления Зеленский выпустил только два коротких видео: об отдыхе в Карпатах и спич к всемирному дню благодарностей.

От главы Украины ждали комментариев по поводу триумфального возвращения Порошенко в страну и большую украинскую политику, о ситуации в энергетике и на потребительском рынке, коррупционных скандалах в его окружении. Но Зеленский посвятил свое обращение мифической "российской агрессии". Он призвал всех не поддаваться панике и не воспринимать панические сообщения о войне, поскольку "сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы было ощущение тревоги". Эту претензию, по справедливости, Зеленский мог прямо адресовать западным СМИ, где эта война на словах уже началась, а не неким абстрактным паникерам. Также Зеленский объяснил, что паника плохо сказывается на экономике, и здесь сложно спорить: международные спекулянты - единственные "инвесторы" в современную Украину - начали избавляться от ОВГЗ и выводить из страны валюту, что пагубно сказалось на курсе гривны. И тут же президент призвал украинцев не снимать деньги со счетов, не запасаться солью, спичками и гречкой.

Нужно ли говорить, что подобные заверения, как гласят азы пиара, обычно воздействуют на людей с точностью наоборот? Тем более в стране, где доверие к государству в целом и его институтам по отдельности находится на нуле.

С другой стороны, массовой потребительской паники Зеленский может не опасаться: близка к нулю и покупательская способность большей части населения. Да и цены на некоторые товары повседневного спроса за последние месяцы выросли на десятки процентов, а по отдельным позициям и в разы. Например, на украинской товарной бирже накануне был зафиксирован шестикратный рост стоимости печных дров. И если в этом случае работают правила рынка (дрова - это субститут газа, и они дорожают пропорционально), то почти двукратный рост стоимости подсолнечного масла, и почти на треть взлетевшая цена хлеба - исключительно заслуга правительства, допустившего неконтролируемый экспорт зерна и семян подсолнечника за рубеж, и оставившего внутренний рынок без запасов. И теперь украинские хлебопеки закупают муку из своего зерна в Турции, а масло из своих подсолнухов в Польше, что, соответственно, делает цены на продукты поистине "европейскими".