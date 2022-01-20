"ЖКХ Контроль": Когда надо разрешить собственникам не платить за мусор

Плата за коммуналку, неудовлетворительное состояние и ремонт многоэтажек, качество предоставляемых услуг - с этими жалобами люди чаще всего обращались на "горячие линии" и в Общероссийские центры общественного контроля в сфере ЖКХ. Эти вопросы заняли первые три строчки рейтинга по итогам 2021 года, составленного НП "ЖКХ Контроль" (есть в распоряжении "РГ").

Его составляют каждый квартал на основе обращений, которые поступают, в том числе, в региональные центры общественного контроля, через официальные сайты, по электронной почте, во время приема граждан. За 2021 год в адрес общероссийского центра НП "ЖКХ Контроль" и региональных центров поступило около 29 тысяч обращений.

Интересным моментом, отмеченным экспертами "ЖКХ Контроль", стало практически равное количество обращений по вопросам, связанным с платой за жилое помещение и коммунальные услуги (4 043 обращения - 14 процентов от их общего числа) и качество услуг, за которые взимается плата (4 039 обращений - 14 процентов).

"Постепенно у собственников жилья формируется осознанная позиция в отношении соответствия качества услуг с их ценой, - сообщил "РГ" исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Сергей Сохранов. - За аналогичный период 2020 года указанные позиции существенно расходятся".

Если проанализировать, что людей больше всего беспокоило в жилищно-коммунальной сфере за последние три года, то можно выделить четыре "болевые точки":

1. Качество услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах: 15,5 процента - в 2019 году, 16,3 процента - в 2020 году и 14 процентов - в 2021 году.

2. Плата за ЖКУ. Один из самых крупных блоков проблем и до сих пор непонятный для граждан. Первое место рейтинга в 2019 году (15,7 процента) и 2021-м (14 процентов), второе место - в 2020 году (14 процентов).

"Собственники жилья зачастую игнорируют предложения управляющих организаций об установлении нового размера платы, не понимая содержание представленных документов. В тех домах, где действуют советы домов, выявляются случаи саботирования их работы, направленной на установление корректного размера платы, - пояснил "РГ" Сергей Сохранов. - Также непрозрачными для граждан, судя по их обращениям, являются схемы перерасчетов за некачественно оказанные услуги, расчеты субсидий и компенсаций. Сложности возникают и с перерасчетом платы за периоды временного отсутствия граждан".

Отдельная история с платой за отопление. Как правило, самым болезненным моментом является вход в отопительный период. При достаточно теплых погодных условиях внезапно "выходят из строя" общедомовые приборы учета. И собственники получают начисление платы по нормативу или по средней величине потребления, что приводит к увеличению их расходов на оплату коммунальной услуги.

3. Управление многоквартирными домами. Люди стабильно недовольны, как работают управляющие компании и советы многоквартирных домов (3108 обращений - в 2019 году, 3948 - в пандемийном 2020 году и 3393 - в 2021 году).

Чаще всего жалуются на аварийно-диспетчерские службы. Где-то их вообще нет, а где-то попросту работают спустя рукава.

"До сих пор не достигнут показатель "одного окна" при обращении граждан по вопросам, связанным с содержанием общего имущества и качеством коммунальных услуг, - считает Сергей Сохранов. - Сохраняется отфутболивание граждан, при котором они вынуждены обращаться по разным телефонам аварийных служб. Тогда как это является задачей диспетчера аварийно-диспетчерской службы управляющей организации".

4. Качество предоставляемых коммунальных услуг.

В прошлом году был отмечен резкий скачок таких жалоб. Год от года обращений и нареканий по этому поводу становится все больше: если в 2019-ом - 2220 обращений, то в 2021 - уже 3642.

"Нас особенно удручает такой показатель роста на фоне многочисленных финансовых вливаний за счет бюджетов разных уровней, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры, - пояснил исполнительный директор "ЖКХ "Контроль" Сергей Сохранов. - Результаты таких проектов зачастую минимизируются бездействием организаций, осуществляющих управление домами. Они не предпринимают мер, чтобы обеспечить надлежащую работу внутридомовых инженерных систем".

"ЖКХ Контроль": внести поправки в кодексы

В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Необходимо внести поправки, предусматривающие ответственность лица, осуществляющего деятельность по управлению общим имуществом многоквартирного дома и/или поставщика коммунального ресурса за несвоевременное и/или ненадлежащее обслуживание и эксплуатацию. А также за несвоевременную поверку общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

В Жилищный кодекс РФ. Добавить положения, обязывающие управляющие компании подписывать акты приемки выполненных работ председателем совета многоквартирного дома. Сейчас такое право или обязанность предусматривается договором управления многоквартирным домом.

Мусор с "кешбэком"

Эксперты "ЖКХ Контроль" предлагают также ввести такую норму: если пять дней собственника нет дома - можно требовать перерасчета за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

"Выделение ТКО в отдельную строку от коммунальных услуг подтвердило, что проблема сортировки, вывоза и утилизации отходов остается до сих пор одной из самых проблемных, - прокомментировал "РГ" Сергей Сохранов. - Даже спустя три года активной фазы "мусорной реформы" порядок в этой сфере до сих пор не наведен. Львиная доля обращений касалась долгов, выставленных "пачками" должникам по строке "обращение с ТКО". Под конец 2021 года суды стали массово штамповать судебные приказы по обращениям мусорных региональных операторов, поскольку с 2022 года истекает срок исковой давности по первым платежам, выставлявшимся с 2019 года".

Сергей Сохранов считает, что снизить остроту этой проблемы можно, внеся изменения в Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. От 01.02.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

По его словам, людям надо предоставить возможность проведения перерасчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов при отсутствии собственника помещения более 5 дней подряд. В том случае, если плата за вывоз ТКО взимается, исходя из количества квадратных метров, принадлежащих этому собственнику. "Пока такого права потребители лишены", - уточняет Сохранов.

Что больше всего беспокоит граждан России в жилищно-коммунальной сфере, итоги 2021 года (ТОП-10 тем обращений в региональные центры "ЖКХ Контроль")