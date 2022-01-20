Журналисты в знак протеста ушли с пресс-конференции Макрона

В Страсбурге, на пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте, журналисты массово покинули зал, передает РИА Новости со ссылкой на портал France Info. Так представители прессы отреагировали на невозможности задать вопросы спикеру, который выступил с речью в Европарламенте, обозначив приоритеты председательства Франции в ЕС на предстоящие полгода​​​.

"После нескольких часов ожидания в Европарламенте журналисты узнают, что во время пресс-конференции президента Макрона вопросов не будет. Мы вышли из зала", - c досадой написал в соцсетях один из журналистов

Сам французский президент прокомментировал запрет на вопросы тем, что "уже отвечал" на вопросы прессы по поводу председательства Франции в Европарламенте.