21 января в России отмечают День аспиранта

Год науки и технологий изменил отношение общества к ученым, а образ исследователя стал более современным и привлекательным для молодых ребят. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в День аспиранта, который отмечается в России 21 января.

"Мы видим, что все больше молодых людей связывают свою жизнь с наукой. В российских вузах и НИИ сегодня учатся почти 88 тысяч аспирантов, - отметил Чернышенко. - Это почти на 3,5 тысячи больше, чем в предыдущем году. Правительство уделяет большое внимание поддержке молодых ученых: только в прошлом году средства на научные исследования получили более 1,6 тысяч аспирантов, поддержано 920 проектов".

Чернышенко рассказал, что в этом году по направлениям аспирантуры планируется принять 17,5 тысячи человек - на тысячу больше, чем в 2021 году. "По поручению президента будут созданы единые механизмы поощрения аспирантов, которые серьезно занимаются наукой и показывают результаты, работают в интересах регионов", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

"Аспирантура предоставляет возможность не только сделать первые шаги в науке, но и поработать над собственными проектами, стать частью исследовательского коллектива и получить первый опыт преподавания и наставничества, - обратился к молодым ученым в День аспиранта министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Сегодня нам нужны молодые, талантливые и амбициозные ребята, которые будут смело идти к новому и расширять границы изученного. Мы ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в аспирантуре, чтобы предоставить большему числу студентов доступ к продолжению исследовательской деятельности".

Самые востребованные специальности среди аспирантов - "Экономика и управление", "Информатика и вычислительная техника", "Клиническая медицина", "Юриспруденция", "Образование и педагогические науки", "Биологические науки".