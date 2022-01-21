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21.01.2022 20:06
Рубрика: Культура

Адель объяснила причины отмены своих концертов в Лас-Вегасе

Текст: Александр Алексеев

Первой серией концертов Адель после возвращения в шоу-бизнес и выхода альбома "30" должны были стать резидентские шоу в Лас-Вегасе. Теперь они отменены. О причинах с горечью рассказала сама английская певица.

Чтобы лично объясниться с поклонниками, давно раскупившими билеты на все 24 выступления, Адель, со слезами на глазах и почти без макияжа, записала покаянный ролик. И выложила его на своей странице в Instagram.

"Мне очень жаль, но мое шоу не готово, - объяснила певица. - Но мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы собрать шоу вовремя и чтобы оно было достаточно интересно для вас. Но оказались полностью "уничтожены" задержками с доставкой оборудования и ковидом. Половина моей команды до сих пор болеет, и было невозможно закончить шоу. Я выпотрошена - извините, что так, в последнюю минуту, но мы не спали более 30 часов, пытаясь понять это, и у нас не хватило времени".

А потом извинилась, сообщив, что и она "очень расстроена" и ей "очень стыдно и очень жаль всех, кто приехал, чтобы попасть на шоу".

Фото: Getty Images/Steve Granitz
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При этом заверила, что концерты обязательно состоятся, но в другие даты, которые пока не определены, но команда Адель "работает над этим прямо сейчас". Причем, переезда не планируется: концерты состоятся именно в Лас-Вегасе.

Между тем

Резидентство в Лас-Вегасе - особая площадка для выступлений в шоу-бизнесе. На долгий срок от месяца до полугода, а то и больше арендуется концертный зал в Лас-Вегасе. И там каждый день выступает один из популярных артистов. Элтон Джон сделал для такой площадки, например, свое эксклюзивное шоу "Красный рояль". Ну а одним из последних в пору пандемии успел выступить Стинг, с новыми песнями и хитами поры группы The Police.

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