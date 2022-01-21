Банки хотят обязать принимать к оплате электронные сертификаты

Сегодня электронный сертификат выдается на средства реабилитации для инвалидов, в 2023 году им можно будет расплатиться за лекарства. В перспективе по нему льготники смогут самостоятельно приобретать разные товары и услуги, которые им бесплатно предоставляет государство.

Удобство электронного сертификата в том, что человек самостоятельно выбирает для себя нужный товар или услугу и расплачивается за них бюджетными средствами без отвлечения собственных. То есть, инвалиду сегодня не нужно ждать, когда органы соцзащиты проведут торги, закупят товар и предоставят ему нужное средство реабилитации: например, слуховой аппарат или кресло-коляску. Он может приобрести их самостоятельно.

Причем, человек платит своей обычной банковской картой, но тратит бюджетные деньги, которые привязаны к ней и которые можно направить только на определенный вид изделий. Для этого синхронизирована работа сразу нескольких государственных информационных систем: Федерального казначейства - через нее проводятся деньги, социального обеспечения (ЕГИССО) - в ней собрана вся информация о льготных категориях граждан и полагающихся им мерах поддержки, а также Пенсионного фонда, так как он ведет Федеральный реестр инвалидов. Сам электронный сертификат представляет собой запись, регистрируемую в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), под которую федеральным казначейством резервируется определенная сумма.

Расплатиться электронным сертификатом можно в тех магазинах, где банки-эквайеры, которые обрабатывают клиентские платежи, поддерживают эту систему оплаты. Но пока они это делают неохотно, в том числе - из-за дополнительных расходов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. К тому же для этого им необходимо доработать кассовое программное обеспечение.

Минтруд предлагает на законодательном уровне закрепить обязанность банков, принимающих карты национальной платежной системы "МИР", обеспечивать оплату товаров и услуг электронным сертификатом, а часть эквайринговой комиссии с таких операций, которая обычно снимается с продавцов в пользу банков, выпускающих карты, направлять в федеральный бюджет. Предполагается, что размер комиссии установит правительство по согласованию с Центральным банком.

"Нововведение ускорит процессы интеграции банков-эквайеров и производителей кассового программного обеспечения в систему электронных сертификатов. Поправки обеспечат возможность большему числу продавцов (исполнителей) подключиться к предоставлению мер поддержки с использованием электронного сертификата, не меняя банк-эквайер", - пояснили в пресс-службе Минтруда.

Отмечается, что сегодня к системе "Электронный сертификат" подключено 119 продавцов (158 точек продаж в офлайн-магазинах и онлайн-маркетплейс). С подключением первого маркетплейса приобретение средств реабилитации с господдержкой стало возможно из любой точки страны. Перечень магазинов, где можно расплатится электронным сертификатом, можно уточнить по каталогу на сайте Фонда социального страхования.

Для проведения операций в новой платежной системе сертификацию уже прошли ПАО КБ "Центр-инвест", АО "Банк Русский Стандарт", АО "АЛЬФА-БАНК". ПАО Сбербанк проводит тестирование операций с использованием электронных сертификатов, подключение к системе запланировано до 22 февраля 2022 года. ПАО Банк ВТБ планирует внедрение такого сервиса 1 июля 2022 года.