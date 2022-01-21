Беларусь даст серьезный ответ, если с ней решат говорить с позиции силы

Беларусь никому не угрожает, но и не потерпит, чтобы ей угрожали. Она даст серьезный ответ, если кто-то задумает говорить с позиции силы. Так кратко и недвусмысленно дал понять оппонентам глава военного ведомства Виктор Хренин. "Президент это четко отметил", - добавил министр, комментируя 21 января итоги совещания Александра Лукашенко в Брестской области, посвященного укреплению военной безопасности РБ.

Констатировав, что данные вопросы анализируются по всем направлениям, он сделал акцент на том, что существует ряд вопросов, которые белорусскую сторону серьезно волнуют в последнее время. В качестве примера министр обратил внимание прессы, что идет постоянная милитаризация в европейских странах, происходит концентрация военнослужащих возле государственных границ, на сопредельных территориях совершенствуется инфраструктура военных объектов. Подобная активность отмечается уже и на южном направлении, добавил военачальник, слова которого приводит БЕЛТА.

Озабоченность Минска вызывает и изменившийся политический вектор Украины. Оттуда, к сожалению, по словам генерала, звучат и обвинения, и угрозы в адрес РБ. Более того, в Киеве уже открыто подтверждают, что в министерстве обороны на постоянной основе работают американские военнослужащие.

Воздушное пространство Украины, сообщил Хренин, используется разведывательной авиацией, а на земле развернуты лагеря, в которых сосредоточено порядка шести тысяч военнослужащих. Поэтому, пояснил он, "вопрос военной безопасности стоит очень остро".

Министр сообщил также, что в ходе посещения военных объектов главой государства, шла речь и о развитии системы противовоздушной обороны до 2040 года. Кстати, соответствующий участок военного городка под Лунинцем будет задействован и в ходе предстоящего в феврале совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022". Уже "определены одиннадцать участков местности, полигонов, где будут проходить учения", - уточнил Хренин.