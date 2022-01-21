Более двух миллионов россиян до конца января получат соцвыплаты из Пенсионного фонда

Пенсионный фонд приступил к перечислениям гражданам социальных выплат, которые раньше люди получали через органы социальной защиты. Первые выплаты по мерам соцподдержки начали производиться c середины января, и до конца месяца их получат более двух миллионов россиян, сообщили в ПФР.

Отделения "Почты России" и другие почтовые организации приступили к доставке денежных сумм 15 января, банки начали зачисление средств на счета граждан 17 января, уточнили в Пенсионном фонде.

В этом году все выплаты будут проведены досрочно - в январе, хотя раньше по стандартному графику январские деньги люди получали уже в феврале. Январские выплаты завершатся во всех регионах к 25 числу.

"В феврале средства будут выплачиваться только по новым назначениям - тем, кто обратится за мерами поддержки в Пенсионный фонд и центры госуслуг в январе и феврале. На данный момент заявление о назначении выплат уже подали 50 тысяч человек. С марта перечисление средств вернется к обычному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце," - говорится в сообщении ПФР.

Наибольший объем социальных выплат получают семьи с детьми. Это, в частности, неработающие родители и опекуны детей до 1,5 лет, которым полагается ежемесячное пособие по уходу, или семьи умерших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, имеющие право на ряд компенсаций.

Также для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми.

Большую группу выплат составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка теперь также будут производиться через Пенсионный фонд.

Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении "Маяк", испытаниями на Семипалатинском полигоне, напомнили в ПФР.

При этом в ведомстве подчеркивают: россиянам не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств из ПФР производится автоматически. А вот за назначением новых выплат, если на них возникнет право, теперь обращаться нужно непосредственно в Пенсионный фонд.

Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд их получение будет постепенно упрощаться, обещают в ПФР. Это произойдет благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Со временем гражданам вообще не нужно будет собирать документы - получение соцвыплат будет оформляться автоматически, достаточно будет только заявления в клиентскую службу Пенсионного фонда. В дальнейшем также будут расширены каналы оформления пособий, и запущены электронные заявления через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в 2022 году.

Помимо офисов ПФР, обратиться за выплатами можно также через многофункциональные центры госуслуг. На сегодняшний день отделения Пенсионного фонда уже расширили действующие соглашения с МФЦ, чтобы принимать обращения граждан за переданными мерами поддержки - это сделано в половине регионов. В дальнейшем оформить выплаты через МФЦ можно будет во всех регионах.