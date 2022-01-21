Ракетоносцы ВКС России Ту-160 выполнили 13-часовой полет над Арктикой

Стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном, над Баренцевым морем и Белым. Поскольку полет был длительным (он продолжался 13 часов) потребовалась дозаправка в воздухе.

В министерстве обороны России рассказали, что данный полет - плановый. Ту-160 находились над нейтральными водами, международные правила использования воздушного пространства не нарушались.

Стоит напомнить, что Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла является самым крупным в истории авиации сверхзвуковым самолетом. На его борту можно разместить 12 крылатых ракет - в двух барабанах - по шесть штук в каждом. За красоту и плавные линии летчики прозвали этот бомбардировщик "Белым лебедем". "Лучшего самолета в сверхзвуковом классе никто еще не придумал", - подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу.