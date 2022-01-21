Весной 2020 года весь мир облетела новость - над Северным полюсом образовалась озоновая дыра. Необычность заключалась в том, что такие явления ранее случались в районе полюса Южного. Через несколько недель международная служба мониторинга атмосферы сообщила, что дыра сама затянулась, но уже летом стала расти дыра над Южным полюсом и выросла до 25 млн квадратных километров. А ведь это в полтора раза больше площади нашей страны! Правда, Всемирная метеорологическая организация доложила, что и эта озоновая дыра затянулась к 28 декабря 2020 г. Мировое сообщество в то время только разворачивало фронт борьбы с коронавирусом, и к большому резонансу эти примечательные новости с климатического фронта не привели. Однако и совсем незамеченными такие события остаться не могли.

Сегодня в мире формируется обеспокоенность в отношении среды существования человека. Она спровоцирована загрязнением окружающей среды, утратой биоразнообразия и лидером повестки - изменением климата. Вопрос изменения климата уже стал ключевым на большинстве дискуссионных площадок, его даже называют основой определения курса развития человечества в стратегической перспективе. Даже те страны, у которых никогда не было никакого долгосрочного планирования, объявили о своей готовности исполнить обязательства по достижению собственной углеродной нейтральности в течение ближайших 30-40 лет. Так или иначе, этот тренд уже является глобальным и очевидно важен для большинства граждан нашей страны.

На заседании клуба "Валдай" президент России Владимир Владимирович Путин отметил: "Мне бы очень не хотелось, чтобы борьба за сохранение природы, за сохранение нужных параметров по климату превратилась в какой-то скрытый инструмент конкурентной борьбы на мировых рынках. Это плохо! Это подорвало бы доверие к тому, что мы делаем во имя будущего человечества".

Общепринято, что консервативные партии настороженно относятся к различным ажиотажным веяниям и сиюминутным предпочтениям общества. Это и понятно - серьезные политические институты сторонятся популизма и выстраивают стратегию на два-три десятилетия вперед как минимум. Серьезные политики редко с вниманием относятся к новоявленным тенденциям до тех пор, пока они не пройдут проверку временем. Однако в сложившейся информационной реальности такая практика не всегда себя оправдывает. Темпы нашей жизни настолько высоки, а поколения так сильно отличаются друг от друга, что все подобные "возмутители спокойствия" живут своей жизнью, углубляются, расширяются, изменяются, объединяются и трансформируются. При этом их суть никуда не исчезает, а закрепляется в сознании людей самым причудливым, иногда искривленным образом. В этом смысле деятельность нынешних "лидеров мнений" - это мощные подсказки политикам о запросах людей. Прямо следовать им - недальновидно, не обращать на них внимание - непрофессионально.

Вопреки явной "модности" климатических тем, вопросы защиты и охраны природы, борьбы с загрязнением естественной среды, обеспечения биосферной и экологической безопасности, сохранения богатства биологических миров и все прочее многообразие экологической повестки никогда не были для нас в "Единой России" конъюнктурными или сиюминутными. Партийный проект "Чистая страна" - один из примеров нашей активной роли в природоохранной сфере. Более того, мы всегда рассматривали экологическую проблематику шире большинства акторов, с позиции заботы о справедливом будущем и защите прав поколений, как живущих сегодня, так и последующих.

И не только мы: в Союзном государстве Беларуси и России более двадцати лет реализуется большая совместная природоохранная программа, построенная вокруг реабилитации земель Полесья, наиболее сильно пострадавших после Чернобыля. Ее комплексное содержание финансируют как бюджеты России и Беларуси, так и бюджет Союзного государства. Вокруг основных рамок программы исполняются отдельные проекты по биоразнообразию, промышленной и социальной экологии, созданы и работают совместные климатические и метеорологические структуры. Проводится качественное совместное политическое сопровождение экологической тематики на самых высоких уровнях, оказывается необходимая нормотворческая поддержка.

Справедливые решения в рамках реальной экологической повестки - это и есть действительная забота об истинных правах свободного человека

Совершенно очевидно, что при такой всесторонней и предметной вовлеченности и погруженности общества в проблему нарастание значимости современной экологической повестки с глобальным потеплением, углеродным следом и разного рода "зелеными сертификатами" не может пройти мимо нашего внимания. Давайте попробуем в связи с этим разобраться в реальном наполнении проблемы.

Откровенно говоря, мировую экологическую повестку, конечно же, нельзя считать каким-то новоделом - Всемирному фонду дикой природы (WWF) в прошлом году исполнилось 60 лет, а Зеленому миру (Greenpeace) - 50. Но, несмотря на такой срок своей активной жизни, экологическая проблематика так и не стала всеобщим объединяющим мотивом поведения людей во всем мире. Почему? Самый частый ответ: экология - это про "завтра", а живем мы "здесь и сейчас", поэтому проблемы сегодняшнего дня доминируют над завтрашними. Это, по нашему мнению, неверный посыл. А вот верный ответ менее очевиден: слишком много скрытых смыслов и действий маскируются под экологию. История про озоновые дыры и Монреальский протокол к Венской конвенции 1985 года принесла Д. Крутцену, М. Молине и Ф. Роуланду Нобелевскую премию, компании "Дюпон" - многомиллиардные ежегодные контракты, а остальным - фактическое разрушение конкурентных химических производств, в том числе и в России.

Такие факты - не просто "привет из прошлого", это продолжается и сегодня. Как, кроме недобросовестной конкуренции, можно расценить блокирующий запрос Австралии об экологической безопасности строительства АЭС в Калининградской области? Что, кроме попыток политического торга, лежало в основе многолетней волокиты с ходом экологической экспертизы "Северного потока - 2"? Чем, кроме попыток залезть в чужой карман, можно объяснить последнее изобретение еврочиновников о трансграничном углеродном регулировании? Таких примеров десятки, и большинство из них блокируют, замедляют или удорожают развитие нашей экономики, прямо влияют на нашу безопасность и стабильность, на качество жизни наших граждан и на залог обеспечения прав наших детей и внуков.

Да и не только наших детей и внуков, откровенно говоря: похожие "палки в колеса" и по схожим схемам вставляются китайской индустрии, индийской, экономикам Латинской Америки и Африки, отдельным странам Азиатского-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии. Крупные компании из тех, кто "не с ними", уже смотрят на необходимость "договариваться" с международными экологическими организациями и псевдодобровольными климатическими регуляторами по любым своим крупным проектам как на естественную, причем первоочередную, задачу. На практике же дело далеко не всегда обходится лишь экономическими "поборами", как в случае с "Северным потоком - 2".

Сегодня всем бизнесменам мира интенсивно и жестко навязывается "западная" версия комбинации экологии, социальной политики и вопросов управления, т.н. ESG-повестка. А ведь это в значительной мере провокация, в которой экология служит лишь локомотивом для продвижения "демократических" правил, стандартов и либеральных "ценностей". И вот это уже значительно опаснее!

С 17 по 19 ноября прошлого года прошел Глобальный прогрессивный форум - 2021. Оставляя в стороне анализ состава его участников и их истинных целей, приведу лишь одну цитату: "Мы, народы Запада - ЕС и США, - мы были и остаемся властелинами мира. Пока мы можем устанавливать стандарты, решать, какими будут стандарты... Если мы не сможем диктовать стандарты, мы можем потерять власть в этом столетии". И ладно бы, это откровение исходило от условной Греты Тунберг, подобных которой много среди наших западных "партнеров". Нет, это цитата Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля! И пока из него выливалась эта правда, на заднем фоне согласно кивала головой уже слегка подзабытая Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь и патриарх Демократической партии США. Та самая леди, что лично выбирала цели при бомбежках Югославии. Казалось бы - что тут еще добавить...

И все же кое-что добавить хотелось бы. И даже обязательно нужно добавить, т.к. это жизненно важно: до тех пор, пока мы будем следовать любым чужим стандартам, пытаясь встроиться и соответствовать, мы будем жить под угрозой того, что какая-то другая дама когда-то в будущем будет выбирать цели и на нашей территории. Убеждены, что абсолютное большинство российских граждан этого не хочет и не приемлет! И мы совсем не ценим стандарты в стиле байденовского саммита демократий 9-10 декабря прошлого года. Это что же за стандарт такой скомканный, чтобы не позвать Китай, но позвать Тайвань?! Слабо верится в то, что Китай принял бы американское приглашение, но столь неприкрытое вдавливание "демократии" под девизом "мы лучше знаем, как лучше" даже Пакистан отпугнуло, хотя современную Украину и подманило.

Конечно же, вредоносны далеко не все стандарты, инициативы, проекты и регламенты, инициированные "коллективным Западом". Там тоже есть умные и порядочные люди, стремящиеся сделать мир лучше в меру своего собственного понимания того, что значит это "лучше". Более того, многими проблемами современного общества они занимаются дольше нас - хотя бы потому, что столкнулись с ними раньше нас. Но следовать формируемой нашими "партнерами" повестке, любой повестке, пусть даже вовлекаясь в содержательную дискуссию и на равных правах (чего нам особо-то никто и не предлагает), мы больше не будем. Эту фазу нашей жизни, нашего восстановления из руин 90-х мы уже прошли. Далее мы предлагаем и будем смотреть на приходящие с Запада идеологемы, клише, стандарты и дискуссии как на "отчет о том, как у них". Смотреть, изучать, оценивать и при малейших сомнениях в совпадении ценностей - отвергать.

Нам не нужно больше сверять наши ценности с западными, нам не нужно их сближать, нам не нужно их даже сравнивать. Нам нужно лишь иметь выровненное информационное поле с нашими "партнерами". А жить и действовать так, как хорошо для наших граждан! Никак не иначе!

У нас сегодня сильный лидер, отличный оборонный комплекс, устойчивая политическая система, отстроенная исполнительная власть, надежный губернаторский корпус, достаточный финансовый потенциал, перспективная индустрия и, самое главное, могучий, творческий, мудрый и небезразличный народ. У нас сегодня безусловно сильное государство! А именно в сильном государстве реформы проводить эффективнее всего. В том числе и даже в первую очередь - во внутрипартийной повестке для обустройства и гарантии общественного суверенитета российского электората. Видим, что социально-общественный запрос на это более чем созрел.

Активное формирование собственных повесток, своя научно обоснованная библиотека понятий, открытая политическая методология, гласная и широкая общественная вовлеченность, честные приоритеты и социальная справедливость. Это далеко не достаточные, но абсолютно необходимые условия для удержания нашего общественного суверенитета на должном уровне в современных условиях международной политической турбулентности. Уверен, что современная экология в этом смысле - среди самых важных всеохватывающих сфер жизнедеятельности (с учетом усилий наших западных "партнеров").

Ведь что такое по существу экологическая повестка? Это смысловые области нашего бытия, которые преломляются во множестве ракурсов: политика, финансы, наука, образование, администрирование, общественная жизнь и другие сферы деятельности. В сумме мы получаем самый охватный и глубокий вектор влияния на абсолют из всех прав человека - на его право на жизнь! Причем не только на права взрослых людей, но и на права детей, и на права будущих поколений. Справедливые решения в рамках реальной экологической повестки - это и есть действительная забота об истинных правах свободного человека. Реальных, а не выдуманных в интересах развития общества потребления.

Через два года мы будем отмечать 100-летний юбилей Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Так или иначе, но уже несколько поколений россиян, проходя через огромные сложности и невероятные испытания XX и начала нового века, сохранили свое бережное отношение к природе и постоянное внимание к проблемам экологии. Было бы честно по отношению ко всем нам сконцентрировать к этой дате экологический фокус внимания, охватив им все сферы нашей жизнедеятельности, включая и общественно-политическую жизнь в стране.

"Кому много дано - с того больше спросится". Высший совет партии "Единая Россия" совместно с ВООП считает важным и возможным к 100-летию общества создать международную природоохранную экологическую платформу широкой общественной приемлемости. Для реализации этого предложения представляется целесообразным российским политическим и общественным объединениям, федеральным и региональным органам законодательной и исполнительной власти, экологическим активистам и организациям совместно с заинтересованными представителями российской науки и бизнеса сосредоточить свои усилия на разработке стратегии развития платформы и наполнении ее конкретным содержанием.

Убежден, что при поддержке и реализации инициативы Высшего совета "Единой России" формируемые международной природоохранной экологической платформой ценности будут справедливыми, ее цели - честными и общими, а ее участники - объективными и неангажированными.

Главными целями всей платформы должны стать обеспечение нового уровня экологического суверенитета Российской Федерации, поддержка реализации комплекса мер по обеспечению экологической безопасности страны и вовлечение широкого круга наших граждан и общественных организаций в реализацию востребованных экологических и природоохранных проектов и инициатив. Кроме того, успешные наработки платформы способны стать основой взаимодействия с нашими зарубежными единомышленниками, а сама платформа - новым центром международной экологической кооперации.