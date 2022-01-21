Что нужно знать о ревакцинации от коронавируса

При этом измерять антитела не обязательно, поскольку нет исследований о том, сколько их нужно для надежной защиты от инфекции. Предполагается, что, чем больше, тем лучше. Пока достоверно известно только то, что через год после прививки количество антител снижается в два раза.

Когда пора ревакцинироваться

За новой прививкой следует обратиться не ранее, чем через полгода после введения второго компонента вакцины от коронавируса. Дату можно уточнить в личном кабинете на портале госуслуг в электронном сертификате о вакцинации. Например, если второй компонент был введен 20 июля, то на новую прививку можно записываться после 20 января. Сегодня с учетом взрывного роста числа заболевших из-за суперзаразного штамма "омикрон" откладывать ее врачи не советуют. Считается, что, чем больше будет антител, тем лучше окажется защита от нового варианта возбудителя.

Чем ревакцинироваться

Для ревакцинации подойдет любая зарегистрированная вакцина. Россиянам сегодня доступны отечественные препараты - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", ее модернизированный вариант - "ЭпиВакКорона Н", "КовиВак" и "Спутник Лайт. Некоторые эксперты советуют чередовать их при повторных вакцинациях, чтобы разнообразить спектр антител. Другие отмечают, что здоровым людям с хорошим иммунитетом лучше всего подойдет однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", которая вводится единожды. Да и сами разработчики отмечают, что она-то как раз и предназначена в первую очередь для ревакцинации и вакцинации переболевших. По сути, это первый компонент "Спутник V", который просто зарегистрирован как отдельный препарат. Гражданам старше 65 лет врачи рекомендуют ревакцинироваться двухкомпонентными препаратами: так надежнее, поскольку антитела у пожилых людей вырабатываются хуже.

Ревакцинация для путешественников

Россиянам, которые планируют заграничные поездки, важно после ревакцинации остаться выездными, поэтому даже повторную прививку им лучше сделать двухкомпонентным "Спутник V", поскольку именно под этим торговым наименованием российская вакцина признана в более чем 70 странах мира. Привитые ей россияне получают в этих странах официальный статус вакцинированных, могут приезжать в них без проблем и передвигаться без ограничений.

Кому нужно прививаться с осторожностью

У некоторых вакцин есть противопоказания. Например, для вакцинации и ревакцинации пациентов с новообразованиями запрещены ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак". А прививку от коронавируса беременным и кормящим матерям можно делать только препаратом "Спутник V". В каждом отдельном случае вакцину должен подобрать врач.

Когда стоит отложить прививку

Отложить ревакцинацию от коронавируса стоит в случае обострения хронических болезней, при острых респираторных вирусных заболеваниях (ОРВИ), желудочно-кишечных расстройствах. Привиться можно не ранее, чем через две недели после выздоровления.

Если в инструкции к вакцине говорится, что препарат при конкретном заболевании должен применяться с осторожностью, то решение о возможности проведения вакцинации от коронавируса также примет врач, который должен взвесить соотношение пользы и риска от прививки, а также сообщить об этом пациенту.