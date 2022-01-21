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21.01.2022 11:44
Рубрика: Культура

Что смотреть по ТВ ко дню рождения Владимира Высоцкого

Текст: Сусанна Альперина
Первый канал, по уже сложившейся традиции, ко дню рождения Владимира Высоцкого, которое отмечается 25 января, представляет Церемонию вручения премии В. Высоцкого "Своя колея", которая пройдет в театре "Градский холл". Эфир 28 января в 21:30. Песни и стихи Владимира Семеновича звучат в исполнении известных музыкантов, актеров, деятелей культуры и искусства. Напомним, что премия "Своя колея" учреждена в 1997 году и ежегодно вручается тем, кто не изменяет своим убеждениям, кому сегодня захотел бы посвятить песню Владимир Высоцкий, людям, чья жизнь и творчество созвучны темам его поэзии.

Ведущие - Дмитрий Харатьян и Екатерина Гусева. В программе - Олег Митяев, который исполнит песнию "Прощание с горами", Гоша Куценко - "Серенада Соловья-разбойника", Гарик Сукачев - "За меня невеста отрыдает честно…", Зара - "Маски", Дмитрий Харатьян - "Он вчера не вернулся из боя", Манижа - "Гимнастика", А.Ф. Скляр - "Человек за бортом", Сергей Безруков - "Разбойничья" (Сколь веревочка не вейся…), Юрий Стоянов - "Песня об обиженном времени", Сергей Гармаш - "День рождения лейтенанта милиции", Григорий Лепс - "Кони привередливые", Юлия Пересильд - "В маленькой солнечной лужице", Тамара Гвердцители - "Я поля влюбленным постелю", Лариса Долина - "Купола" и другие.

Фото: Государственный музей Владимира Высоцкого (Москва)
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Повтор фильма "Владимир Высоцкий "И улыбаясь, мне ломали крылья" - на Первом канале 29 января в 14:45. Текст читает народная артистка РСФСР Алла Демидова. Автор фильма Мироника Март. В фильме принимают участие: Марина Влади, Никита Высоцкий, Вениамин Смехов и другие.

Также ко дню рождения Владимира Высоцкого на Первом канале 29 января в 10:15 повтор фильма "Письмо Уоррену Битти". При жизни Высоцкого по Центральному телевидению СССР не было показано ни одного его концертного выступления или интервью. Уникальные кадры, которые легли в основу фильма, изначально предназначались для одного-единственного зрителя. В мае 1979 года Владимиром Высоцким было записано видеописьмо, адресованное американскому актеру и режиссеру Уоррену Битти. Это видео-визитка, в некотором роде кинопроба, к фильму "Красные", к работе над которым Битти планировал приступить в качестве режиссера.

О проведении столь необычной для Владимира Высоцкого съемки удалось договориться в единственном месте в Москве - учебной телестудии факультета журналистики МГУ. Возможности официального телевидения опальному актеру Таганки были в те годы недоступны… Кассету должна была передать в Голливуд жена Высоцкого Марина Влади. Но что-то пошло не так, и пленка с уникальными кадрами много десятилетий хранилась в частном архиве в Москве.

В фильме также использованы уникальные материалы телекомпаний Мексики, Италии, Польши, США и частных архивов. Авторы: Александр Ковановский, Игорь Рахманов. А 29 января в 13.25 на Первом канале фильм "Стряпуха", в котором сыграл Владимир Высоцкий.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Владимир Высоцкий Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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