Что смотреть по ТВ ко дню рождения Владимира Высоцкого

Первый канал, по уже сложившейся традиции, ко дню рождения Владимира Высоцкого, которое отмечается 25 января, представляет Церемонию вручения премии В. Высоцкого "Своя колея", которая пройдет в театре "Градский холл". Эфир 28 января в 21:30. Песни и стихи Владимира Семеновича звучат в исполнении известных музыкантов, актеров, деятелей культуры и искусства. Напомним, что премия "Своя колея" учреждена в 1997 году и ежегодно вручается тем, кто не изменяет своим убеждениям, кому сегодня захотел бы посвятить песню Владимир Высоцкий, людям, чья жизнь и творчество созвучны темам его поэзии.

Ведущие - Дмитрий Харатьян и Екатерина Гусева. В программе - Олег Митяев, который исполнит песнию "Прощание с горами", Гоша Куценко - "Серенада Соловья-разбойника", Гарик Сукачев - "За меня невеста отрыдает честно…", Зара - "Маски", Дмитрий Харатьян - "Он вчера не вернулся из боя", Манижа - "Гимнастика", А.Ф. Скляр - "Человек за бортом", Сергей Безруков - "Разбойничья" (Сколь веревочка не вейся…), Юрий Стоянов - "Песня об обиженном времени", Сергей Гармаш - "День рождения лейтенанта милиции", Григорий Лепс - "Кони привередливые", Юлия Пересильд - "В маленькой солнечной лужице", Тамара Гвердцители - "Я поля влюбленным постелю", Лариса Долина - "Купола" и другие.

Повтор фильма "Владимир Высоцкий "И улыбаясь, мне ломали крылья" - на Первом канале 29 января в 14:45. Текст читает народная артистка РСФСР Алла Демидова. Автор фильма Мироника Март. В фильме принимают участие: Марина Влади, Никита Высоцкий, Вениамин Смехов и другие.

Также ко дню рождения Владимира Высоцкого на Первом канале 29 января в 10:15 повтор фильма "Письмо Уоррену Битти". При жизни Высоцкого по Центральному телевидению СССР не было показано ни одного его концертного выступления или интервью. Уникальные кадры, которые легли в основу фильма, изначально предназначались для одного-единственного зрителя. В мае 1979 года Владимиром Высоцким было записано видеописьмо, адресованное американскому актеру и режиссеру Уоррену Битти. Это видео-визитка, в некотором роде кинопроба, к фильму "Красные", к работе над которым Битти планировал приступить в качестве режиссера.

О проведении столь необычной для Владимира Высоцкого съемки удалось договориться в единственном месте в Москве - учебной телестудии факультета журналистики МГУ. Возможности официального телевидения опальному актеру Таганки были в те годы недоступны… Кассету должна была передать в Голливуд жена Высоцкого Марина Влади. Но что-то пошло не так, и пленка с уникальными кадрами много десятилетий хранилась в частном архиве в Москве.

В фильме также использованы уникальные материалы телекомпаний Мексики, Италии, Польши, США и частных архивов. Авторы: Александр Ковановский, Игорь Рахманов. А 29 января в 13.25 на Первом канале фильм "Стряпуха", в котором сыграл Владимир Высоцкий.