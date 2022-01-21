Педиатры не нашли доказательств передачи COVID-19 через грудное молоко

Масштабное исследование американских ученых показало: грудное молоко женщин с положительным тестом на COVID-19 вряд ли представляет большую опасность для ребенка.

Авторы работы, результаты которой опубликованы в Pediatric Research, утверждают: при анализе образцов грудного молока был обнаружен генетический материал COVID-19, но это не приводило к клиническим признакам инфекции SARS-CoV-2 у грудных детей. Хотя исследование небольшое, оно подтверждает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым женщины с COVID-19 могут кормить грудью, безусловно соблюдая меры предосторожности.

В рамках своего исследования группа ученых под руководством педиатра Пола Крогстада из Калифорнийского университета (США) изучила образцы грудного молока 110 кормящих женщин. У 65 из этих женщин был положительный ПЦР-тест на COVID-19, у 9 были симптомы при отрицательном тесте, у 36 были симптомы, но тест не проводился.

При анализе образцов исследователи обнаружили генетический материал Sars-CoV-2 в грудном молоке семи женщин либо с положительным тестом, либо с симптомами COVID-19. Однако ученым не удалось найти так называемую субгеномную РНК (SgRNA) Sars-CoV-2. Эта sgRNA является индикатором того, активно ли реплицируется вирус.

Ни у одного из младенцев этих семи матерей не было клинических признаков короновирусной инфекции. Кроме того, второй образец грудного молока у этих женщин, взятый в период от одного до 97 дней спустя, также не содержал РНК Sars-CoV-2.

"Мы не обнаружили никаких доказательств того, что грудное молоко матерей, инфицированных коронавирусом, содержало инфекционный генетический материал, а также не было никаких клинических доказательств того, что младенцы заразились. Данные позволяют предположить, что грудное вскармливание вряд ли представляет риск для детей", - заявил Крогстад.

Однако авторы предупреждают: размер выборки в их исследовании невелик и, возможно, не охватил все потенциальные факторы, которые могли бы предсказать присутствие РНК Sars-CoV-2 в грудном молоке. Тем не менее на данный момент это крупнейшее исследование, обосновывающее рекомендации инфицированным или потенциально инфицированным короновирусом матерям продолжать грудное вскармливание, соблюдая элементарные меры предосторожности.