Диетолог Королева назвала продукты для защиты от "омикрона"

В период распространения "омикрон"-штамма коронавируса в рацион необходимо добавить небольшое количество сала и масла гхи. Таким мнением с агентством "Москва" поделилась доктор медицинских наук, профессор ФМБА, диетолог Маргарита Королева.

Насыщенные жиры необходимы для работы альвеолярного аппарата легких. Также они входят в состав клеточных мембран. В период распространения нового штамма коронавируса включение сала и масла гхи позволит дополнительно поддержать организм, считает Королева.

Эти жиры рекомендуется употреблять в первой половине дня в разумных количествах. "Нелишним будет добавить в рацион столовую ложку настоящего рыбьего жира и витамин D3", - подчеркнула эксперт.

Также Маргарита Королева рекомендует употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Идеальным вариантом традиционно считается квашеная капуста.

При этом диетолог отметила, что отказ от ряда продуктов или интервальное голодание могут привести к дополнительному снижению иммунитета, что опасно в период распространения "омикрона".

При возникновении серьезных проблем со здоровьем следует обратиться к врачу.