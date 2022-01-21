Дмитрий Бак о кончине Анатолия Наймана: Его смерть - ужас для всех нас

На 86-м году жизни скончался поэт, литературный секретарь Анны Ахматовой Анатолий Найман.

Директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак в своем Facebook откликнулся на кончину Анатолия Генриховича:

"Умер Анатолий Генрихович Найман. Страшное горе. Огромный поэт. Прекрасный человек. Я всегда чувствовал, что он есть, где-то рядом - в Москве, в Петербурге, в истории русской словесности. Его смерть - ужас для всех нас. Для меня - на особицу, мы пожали друг другу руки за четыре минуты до рокового события. Ничего подобного я прежде не знал: такая тонкая грань между улыбкой человека, раздумчиво и спокойно говорящего о встречах с Анной Андреевной в пятьдесят девятом году и - небытием, между метельным январем двадцать второго года и вечностью. Светлая память, дорогой Анатолий Генрихович! Царствия Небесного! Вы с нами, нам осталось разгадывать, что Вы хотели нам рассказать о встречах с ААА" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).