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21.01.2022 14:01
Рубрика: Общество

В музее терракотовых воинов в Китае нашли новые драгоценные статуэтки

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае археологи при проведении изысканий в знаменитом музее терракотовой армии обнаружили 25 ранее неизвестных статуэток, которые представляют для науки огромную исследовательскую ценность.

Фото: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism/https/wikipedia.org
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Как сообщает агентство "Синьхуа", 25 ранее неизвестных терракотовых статуэток были обнаружены в археологической яме №1 культового музея терракотовых воинов, расположенного в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

По данным Музея мавзолея императора Циньшихуана, открытие было совершено в конце 2021 года, но сообщили о нем археологи только сейчас. В новых фигурках идентифицированы изображения офицеров среднего и высшего рангов. Их изучение даст новую информацию о знаменитой терракотовой армии.

Ученые сообщают, что обнаруженные статуэтки хорошо сохранились, причем до наших дней дошла даже цветная краска, которой они были покрыты. Большинство этих фигурок были раскопаны на участке, расположенном позади ранее раскопанных колесниц. Среди них оказалась и одна фигурка генерала.

Открытие новых артефактов позволило археологам предположить, что часть терракотовой армии, которая находится в археологической яме №1, вероятно, была выстроена симметрично и располагалась по осям север-юг и восток-запад. Чтобы обеспечить сохранность, статуэтки были перенесены в специальную комнату для консервации.

Добавим, что знаменитая на весь мир армия терракотовых воинов была обнаружена в 1974 году. Известно, что она была создана по приказу императора Циньшихуана из династии Цинь (221-207 гг. до н.э.), который первым объединил разрозненные царства Китая в одно государство.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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