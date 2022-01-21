Экс-глава Польши Валенса заразился коронавирусом

Бывший президент Польши Лех Валенса сообщил о том, что заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Я инфицирован. У меня болит голова и я не могу согреться", - написал 78-летний политик.

Бывший президент добавил, что заразился, несмотря на то, что три раза прошел вакцинацию. По его словам, в настоящее время он не чувствует собственное тело. По данным агентства РИА "Новости", польский политик страдает рядом хронических заболеваний.