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Текст:   Марина Трубилина 
14:45 21.01.2022

Эксперты назвали профессии, осложняющие получение ипотеки

Эксперты рассказали, представителям каких профессий сложнее получить ипотечный кредит. В зоне риска - низкоквалифицированные рабочие и люди искусства.

В первую очередь, банки обращают внимание на доходы, кредитную историю и долговую нагрузку клиента, отметили эксперты, опрошенные порталом "Индикаторы рынка недвижимости". Однако эти показатели зачастую зависят именно от профессии и должности.

Фото: GettyImages
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Самые желанные клиенты банков - высококвалифицированные специалисты из крупных компаний. Охотно кредитуют банки бюджетников и госслужащих, а также иных заемщиков, по которым можно просмотреть данные через выписку из Пенсионного фонда. Им зачастую даже предоставляют льготные ставки.

Нежелательные заемщики - низкоквалифицированные работники: уборщики, разнорабочие, водители, администраторы, отмечает гендиректор компании "Роял Финанс" Александр Тихончук. При сокращении штата увольняют в первую очередь этот персонал.

Другая категория риска - работники со сдельной оплатой труда: риелторы, страховые агенты и т.д., поскольку у них нестабильные доходы. Придирчиво относятся банки также к собственникам бизнеса и индивидуальным предпринимателям.

"Проблема - в непрозрачности доходов. Индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса предоставляют упрощенную бухгалтерскую отчетность, на основании которой часто нельзя оценить реальные доходы предпринимателя. Кроме того, занятие бизнесом гораздо более рисковая деятельность, чем работа по найму. Поэтому риск банкротства у таких клиентов выше", - подчеркивает Тихончук.

Фото: iStock
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Проблемы могут быть и у представителей творческих профессий - например, актеров или певцов, которые имеют сдельную оплату труда или оформлены как индивидуальные предприниматели. Если это сотрудник театра с бессрочным трудовым договором и стабильной заработной платой, вопросов у банка не возникнет.

Помочь с получением ипотеки представителям "нежелательных" профессий могут положительная кредитная история, наличие недвижимости, привлечение созаемщиков или более суровые условия кредита (например, высокий первый взнос).

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