Есть ли будущее у российского образования в Монголии

В Монголии открылась международная научно-практическая конференция "Современное российское образование за рубежом: опыт, инновации, развитие", посвященная 115-летию РЭУ имени Г.В. Плеханова. Она проходит в онлайн-режиме и объединяет учителей из приграничных с Монголией Бурятии и Иркутской области, сообщила в Facebook заместитель директора Русского дома в Улан-Баторе Валерия Кильпякова.

Конференция проходит по секциям, на которых учителя делятся опытом в использовании инновационных технологий в образовательном процессе, рассказывают о применении цифровых и педагогических технологий в условиях дистанционного обучения и актуальных вопросах преподавания в начальной школе.

Российские образовательные технологии, методы обучения и воспитания, научные и методические разработки российских педагогов пользуются большой популярностью в Монголии.

"На самом деле чудо, когда монгольский малыш приходит в школу, не зная ни одного слова по- русски, живя в стране, где уже давно нет русскоязычной среды, и через 11 лет выходит образованным и прекрасно говорящим и рассуждающим на русском языке", - пишет Валерия.

По ее словам, Русский дом в Улан-Баторе старается популяризировать русский язык в Монголии и знакомить местную молодежь с направлениями подготовки в российских вузах.