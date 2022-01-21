ФАС хочет скорректировать правила изъятия долей иностранцев в стратегических предприятиях

Федеральная антимонопольная служба разработала поправки в законодательство, которые позволят изымать в пользу государства доли иностранных инвесторов в стратегических предприятиях. Новые правила в случае утверждения будут касаться компаний, нарушивших требования закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (№57-ФЗ), следует из проекта документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас Гражданский кодекс (статья 169) предусматривает возможность изъятия долей в компаниях в случае признания сделок ничтожными. В свою очередь, федеральный закон ФЗ-57 определяет таковыми сделки, заключенные с нарушением закона.

Инициатива ФАС предполагает внесение пункта о возможном изъятии долей напрямую в закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия. По мнению ведомства, это "будет способствовать обеспечению правовой определенности".

В пресс-службе ФАС сообщили, что судебные дела, связанные с нарушением иностранными инвесторами требований законодательства, возбуждаются регулярно. Ежегодно ведомство участвует в порядка десяти подобных процессах.

"Применение последствий недействительности сделки в форме двусторонней реституции невозможно в случаях ликвидации продавца по сделке. Кроме того, ФАС России отмечает нарушения порядка заключения сделок ее участниками, что свидетельствует о недостаточности регулирования процесса Законом № 57-ФЗ". - добавили в ФАС.

Отмечается, что случаев отказов судами исков ФАС по подобным делам нет.

В пояснительной записке к документу отмечается, что предлагаемые поправки не противоречат международным договорам, к которым присоединилась Россия.