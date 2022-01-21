ФАС хочет скорректировать правила изъятия долей иностранцев в стратегических предприятиях

Новости

Лавров: НАТО пытается давить на дружественные России страны 11:24
В Москве провели рекордное число высокотехнологичных операций в 2021 году 11:18
Главный фармаколог Москвы: При легких симптомах ОРВИ не обязательно обращаться к врачу 11:14
Высокие темпы роста взаимной торговли демонстрируют страны ЕАЭС 11:14
Токаев: Причиной беспорядков стало экономическое расслоение населения 10:49
СК разберется с инцидентом в Подольске, где полицейский выстрелил в жену 10:37
Поэт Анатолий Найман умер после инсульта 10:34
В Якутии полицейские вернули украденное из магазина оружие 10:29
Toyota останавливает 11 заводов из-за новой вспышки коронавируса 10:29
Прокуратура начала проверку инцидента в Подольске, где полицейский ранил жену 10:25
Умер создатель образа Незнайки, мультипликатор Бондо Шошитаишвили 10:06
Военные получили первые истребители Су-30СМ2 09:55
Умер актер из "Саранчи" и "Рэкетира" Толеубек Аралбай 09:39
21 января в России отмечают День аспиранта 09:35
Сенаторы США предложили поставлять оружие Украине по ленд-лизу 09:23
Пеле выписан из больницы после курса химиотерапии 09:23
В Одинцово украли автомобильные зеркала на миллион рублей 09:08
Люди с крупной суммой денег стали новой потенциальной жертвой мошенников 08:42
Овечкин вышел на третье место по передачам среди россиян в НХЛ 08:35
В Приморье зарегистрировали первый случай заражения "омикроном" 08:31
Низкое давление и снег ожидают Москву в пятницу 08:27
Володин заявил о дискуссии по проекту обращения о признании ЛНР и ДНР 08:08
В МИД Казахстана осудили резолюцию Европарламента по ситуации в республике 07:53
Москвичи сдали на переработку более 20 тысяч хвойных деревьев 06:57
Глава немецкого региона выступила за скорейший запуск "Северного потока-2" 06:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
21.01.2022 10:49
Рубрика: Экономика

ФАС хочет скорректировать правила изъятия долей иностранцев в стратегических предприятиях

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба разработала поправки в законодательство, которые позволят изымать в пользу государства доли иностранных инвесторов в стратегических предприятиях. Новые правила в случае утверждения будут касаться компаний, нарушивших требования закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (№57-ФЗ), следует из проекта документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Какие инвестиционные прогнозы оправдались в 2021 году

В пояснительной записке отмечается, что сейчас Гражданский кодекс (статья 169) предусматривает возможность изъятия долей в компаниях в случае признания сделок ничтожными. В свою очередь, федеральный закон ФЗ-57 определяет таковыми сделки, заключенные с нарушением закона.

Инициатива ФАС предполагает внесение пункта о возможном изъятии долей напрямую в закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия. По мнению ведомства, это "будет способствовать обеспечению правовой определенности".

В пресс-службе ФАС сообщили, что судебные дела, связанные с нарушением иностранными инвесторами требований законодательства, возбуждаются регулярно. Ежегодно ведомство участвует в порядка десяти подобных процессах.

"Применение последствий недействительности сделки в форме двусторонней реституции невозможно в случаях ликвидации продавца по сделке. Кроме того, ФАС России отмечает нарушения порядка заключения сделок ее участниками, что свидетельствует о недостаточности регулирования процесса Законом № 57-ФЗ". - добавили в ФАС.

Отмечается, что случаев отказов судами исков ФАС по подобным делам нет.

В пояснительной записке к документу отмечается, что предлагаемые поправки не противоречат международным договорам, к которым присоединилась Россия.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство ФАС

Главное сегодня

Сенаторы США предложили поставлять оружие Украине по ленд-лизу
Глава МИД России Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном
Глава немецкого региона выступила за скорейший запуск "Северного потока-2"
Великобритания может увеличить количество своих войск в Восточной Европе
Токаев: Причиной беспорядков стало экономическое расслоение населения
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф