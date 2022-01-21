Гастроэнтеролог назвал завтрак, "заряжающий" двойным холестерином

Главными врагами поджелудочной железы являются алкоголь, курение и сыр. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем аккаунте в Instagram.

Употребление сыра связано с повышением уровня холестерина и губительных для поджелудочной триглицеридов.

"Сыр наполовину состоит из жира, в среднем, он содержит 45-55 процентов жира. Причем, это животный жир, от которого изменяется состав желчи, повреждается поджелудочная железа и увеличивается уровень холестерина", - отметил гастроэнтеролог, уточнив, что когда к продукту добавляется хлеб и сливочное масло, как это часто бывает за завтраком, человек получает "двойной холестерин".

Коварство сыра еще и в том, что он не воспринимается многими, как жирный продукт, а потому щедро накладывается на бутерброды, нарезается в качестве закуски тарелками.

"Да, при употреблении сыра с подбородка не капает сало. Но от него растут бока. В жирах вдвое больше калорий на единицу веса, чем в белках и углеводах. А бока и галифе - это удар по поджелудочной железе, печени, желчному пузырю, сердцу и так далее", - подчеркнул врач, посоветовав быть аккуратнее с продуктом, не переедать.