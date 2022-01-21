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21.01.2022 18:38
Рубрика: Общество

Генсек ООН: Следующий штамм COVID-19 может быть хуже омикрона

Текст: Дмитрий Кулемякин
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Очередной штамм коронавирусной инфекции может быть хуже, чем распространяющийся сейчас омикрон. Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Омикрон стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже", - заявил генсек, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Гутерриш призвал страны продолжать борьбу с инфекцией, а также увеличить темпы массовой вакцинации населения, особенно в бедных странах. "Не вирус должен распространяться как лесной пожар, а вакцины", - добавил он.

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