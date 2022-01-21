Генсек ООН: Следующий штамм COVID-19 может быть хуже омикрона

Очередной штамм коронавирусной инфекции может быть хуже, чем распространяющийся сейчас омикрон. Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Омикрон стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже", - заявил генсек, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Гутерриш призвал страны продолжать борьбу с инфекцией, а также увеличить темпы массовой вакцинации населения, особенно в бедных странах. "Не вирус должен распространяться как лесной пожар, а вакцины", - добавил он.