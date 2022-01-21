Генсек ООН: Следующий штамм COVID-19 может быть хуже омикрона

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Очередной штамм коронавирусной инфекции может быть хуже, чем распространяющийся сейчас омикрон. Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Омикрон стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже", - заявил генсек, чьи слова приводит агентство ТАСС.
Гутерриш призвал страны продолжать борьбу с инфекцией, а также увеличить темпы массовой вакцинации населения, особенно в бедных странах. "Не вирус должен распространяться как лесной пожар, а вакцины", - добавил он.