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21.01.2022 11:14
Рубрика: Общество

Главный фармаколог Москвы: При легких симптомах ОРВИ не обязательно обращаться к врачу

Текст: Любовь Проценко

Пациентам с легкой формой ОРВИ, к которой в большинстве случаев относится и омикрон-штамм коронавируса, по наблюдению зарубежных коллег, можно применять лечение, направленное на облегчение симптомов. Об этом журналистам "Лента.ру" сообщила главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Повышение температуры, насморк и боль в горле - главные проявления омикрона, по ее словам, протекают в основном легко и не требуют ни госпитализации, ни специфического лечения. Достаточно при температуре выше 38-38,5 градуса принять жаропонижающее средство на основе парацетамола, а при насморке - использовать сосудосуживающие препараты. Боль в горле, напоминает Журавлева, облегчает обильное, теплое, витаминное питье и лекарства, уменьшающие першение и неприятные ощущения. Врач подчеркивает:

"Даже если пациент не обращался самостоятельно к врачу, лечение рекомендуется начать с первых дней проявления симптомов. Можно также, отмечает доктор, добавить противовирусные препараты с содержанием таких действующих веществ, как риамиловир, умифеновир. Эффективными также являются капли и спреи интерферона-альфы. Они снижают вирусную нагрузку, предотвращают размножение вируса в организме, а также сокращают длительность болезни.

Но если при самостоятельном лечении через двое-трое суток самочувствие не улучшается, появляются новые симптомы, нужно обратиться к врачу. "Однако часто соблюдение этих простых правил позволяет справиться с заболеванием", - сказала Журавлева. Антибиотики она не рекомендует принимать, так как они неэффективны в данном случае.

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