Новости

Вирусолог считает "омикрон" не последним штаммом коронавируса 13:00
Шойгу поздравил Инженерные войска с профессиональным праздником 12:59
Следствие настаивает на аресте замглавы Минтранса Токарева 12:55
МИД: Франция и ФРГ не хотели бы приглашать США в нормандский формат 12:51
Песков рассказал о прекрасном здоровье Путина 12:48
Песков призвал не пытаться заработать очки призывами признать ЛНР и ДНР 12:45
Лукашенко призвал надежно защищать границу с Украиной на случай непредсказуемости 12:44
МИД РФ: США следует отказаться от политики санкций в отношении КНДР 12:39
МИД РФ: Требования к НАТО по выводу войск касаются и Болгарии с Румынией 12:32
Корабли РФ, Ирана и Китая отработали в Оманском заливе противодействие пиратам 12:32
Лавров: Американская политика сдерживания РФ и КНР бесперспективна 12:19
Глава комитета ГД назвал условия быстрого запуска "Северного потока-2" 12:16
Главным покупателем российского мороженого стали США 12:12
МИД РФ: Отношения России и США подошли к опасной черте 12:04
Лавров: НАТО пытается давить на дружественные России страны 11:24
В Москве провели рекордное число высокотехнологичных операций в 2021 году 11:18
Главный фармаколог Москвы: При легких симптомах ОРВИ не обязательно обращаться к врачу 11:14
Высокие темпы роста взаимной торговли демонстрируют страны ЕАЭС 11:14
Токаев: Причиной беспорядков стало экономическое расслоение населения 10:49
СК разберется с инцидентом в Подольске, где полицейский выстрелил в жену 10:37
Поэт Анатолий Найман умер после инсульта 10:34
В Якутии полицейские вернули украденное из магазина оружие 10:29
Toyota останавливает 11 заводов из-за новой вспышки коронавируса 10:29
Прокуратура начала проверку инцидента в Подольске, где полицейский ранил жену 10:25
Умер создатель образа Незнайки, мультипликатор Бондо Шошитаишвили 10:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
21.01.2022 12:12
Рубрика: Экономика

Главным покупателем российского мороженого стали США

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Chris Dillmann/Vail Daily via AP Фото: Chris Dillmann/Vail Daily via AP
Фото: Chris Dillmann/Vail Daily via AP

По предварительным данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за прошлый год Россия увеличила поставки мороженого за рубеж в денежном выражении на 49,8% до 84,5 млн долларов. В натуральном выражении рост составил 26,5% (до 32,8 тыс. тонн), рассказали в федеральном центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Названы главные покупатели московского мороженого

Покупатель номер один - США, на долю которых приходится более трети всех поставок. При этом в 2021 году США нарастили импорт российского мороженого в 3,1 раза (до 28,7 млн долларов), обогнав лидера 2020 года - Казахстан, на долю которого по результатам прошлого года приходится более четверти всего экспорта нашего мороженого. Казахстан в 2021 году закупил на 1,3 тыс. тонн меньше мороженого, но в деньгах все равно получился небольшой рост - 10,6% (до 21,5 млн долларов).

С большим отрывом от двух лидеров в топ-5 покупателей российского мороженого входят также Монголия (5,7 млн долларов), Украина (5,6 млн долларов), Китай (4 млн долларов).

Экономика ВЭД В мире США

Главное сегодня

МИД РФ: Отношения России и США подошли к опасной черте
Власти ДНР обвинили Киев в подготовке к войне
Песков рассказал о прекрасном здоровье Путина
Глава немецкого региона выступила за скорейший запуск "Северного потока-2"
Токаев: Причиной беспорядков стало экономическое расслоение населения
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф