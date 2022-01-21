Главным покупателем российского мороженого стали США

По предварительным данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за прошлый год Россия увеличила поставки мороженого за рубеж в денежном выражении на 49,8% до 84,5 млн долларов. В натуральном выражении рост составил 26,5% (до 32,8 тыс. тонн), рассказали в федеральном центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Покупатель номер один - США, на долю которых приходится более трети всех поставок. При этом в 2021 году США нарастили импорт российского мороженого в 3,1 раза (до 28,7 млн долларов), обогнав лидера 2020 года - Казахстан, на долю которого по результатам прошлого года приходится более четверти всего экспорта нашего мороженого. Казахстан в 2021 году закупил на 1,3 тыс. тонн меньше мороженого, но в деньгах все равно получился небольшой рост - 10,6% (до 21,5 млн долларов).

С большим отрывом от двух лидеров в топ-5 покупателей российского мороженого входят также Монголия (5,7 млн долларов), Украина (5,6 млн долларов), Китай (4 млн долларов).