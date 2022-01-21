Ученый предупредил об опасности сочетания гриппа и "омикрон"-штамма

Резкий рост заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" при одновременной эпидемии гриппа чреват весьма негативными последствиями. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук Роман Зиновкин.

Сейчас, как сообщает Роспотребнадзор, в регионах страны растет заболеваемость гриппом, эпидемпорог превышен в 46 регионах. Если "омикрон", как считается, реже приводит к тяжелому течению COVID-19 по сравнению с "дельтой", то наложение еще и гриппа может привести к опасным последствиям.

По словам ученого, результаты исследования на мышах, когда подопытных заразили как гриппом, так и COVID-19, показали рост смертности инфицированных.

Кроме того, "двойная эпидемия" гриппа и коронавирусной инфекции приведет к большей нагрузки на всю систему здравоохранения. Какие меры нужно предпринять человеку в условиях роста заболеваемости гриппом и COVID-19?

В первую очередь, если прошло достаточно много времени после прививки, необходимо ревакцинироваться. Важно сделать прививку и от гриппа - особенно, у кого род деятельности связан с общением с большим количеством людей. Нельзя допускать переохлаждения. И, конечно же, носить маски.

Не следует забывать о том о поддержании своего иммунитета: следить за диетой, употреблять богатые витаминами продукты, принимать витамин D3, а также цинк, "потому что он входит в состав ферментов, которые обеспечивают противовирусную защиту", отметил Роман Зиновкин.