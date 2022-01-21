"Яндекс" заключил с ФАС мировое соглашение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), "Яндекс" и заявители по антимонопольному делу заключили мировое соглашение. IT-гигант признал обоснованность выданного предупреждения и выполнил требования службы в рамках дела о "колдунщиках", сообщили в пресс-службе ФАС. По мнению экспертов, такой исход дела выгоден не только рынку, но и самому "Яндексу", которому грозили миллиардные штрафы.

Заявители, среди которых был ряд российских онлайн-сервисов, включая ЦИАН и "Авито", подтвердили, что компания совершила все необходимые действия, направленные на устранение дискриминационных условий в собственной поисковой системе.

Жалоба, которую заявители подали еще в 2020 году, заключалась в том, что "колдунщики" (специальный модуль выдачи поисковых систем, задача которого - давать точный и емкий ответ на запрос пользователя прямо на странице с результатами поиска) чаще всего оказываются выше в результатах поиска и позволяют пользователям удовлетворять свой запрос без перехода на другую страницу. Компании также утверждали, что попасть в такие блоки могут только сервисы "Яндекса" ("Яндекс.Вертикаль", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск" и другие), что приводит к потере трафика другими сайтами.

В феврале 2021-го ФАС потребовала от "Яндекса" устранить нарушения, но он претензии проигнорировал. Уже в апреле ведомство возбудило дело, в рамках которого компании грозил оборотный штраф, речь могла идти о миллиардах рублей.

По словам главы ФАС Максима Шаскольского, мировое соглашение учитывает позицию всех сторон. "Этот документ также является подтверждением возможности саморегулирования цифровых рынков в России. Нам удалось не затягивать на годы судебное разбирательство, а совместными усилиями реализовать механизмы, позволяющие всем участникам рынка успешно развиваться", - отметил глава ФАС.

В антимонопольной службе отметили, что намерены вести мониторинг исполнения мирового соглашения, а также регулярно анализировать корректность работы поисковика. Компания обязалась регулярно направлять в ФАС необходимые данные, а непредвзятость ранжирования и отображения данных в поисковой выдаче будут анализировать независимые аудиторы.

Кроме того, в рамках соглашений "Яндекс" обязался внести 1,5 млрд рублей в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), средства будут направлены на продвижение российских программных IT-продуктов. Деятельность РФРИТ, который входит в группу ВЭБ.РФ, курирует государство в лице Минцифры. "Сейчас фонду необходимо быстро запустить новую услугу для IT-стартапов, и таким образом обеспечить бесшовность получения мер поддержки компаниями: от акселерации, грантов на развитие проектов до вывода продуктов на рынок и их продвижения", - отметил замглавы минцифры Максим Паршин.

По словам директора бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов "Яндекс" Андрея Стыскина, новая программа РФРИТ будет предоставлять гранты малым IT-компаниям для продвижения своих товаров и услуг в интернете, что станет дополнительным импульсом для развития цифровой экономики.

Замглавы Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Олег Москвитин пояснил, что мировые соглашения по линии ФАС заключаются нечасто. Для этого необходимы признание компанией законности вынесенных в отношении нее актов (необязательное требование, но, как правило, соблюдается) и полное устранение нарушений. Кроме того, соглашение должно учитывать интересы всех сторон. "Завершение этого спора мировым соглашением необходимо приветствовать, так как оно ведет к наиболее оперативной нормализации рыночной ситуации, без длительных разбирательств", - заявил Москвитин.

Адвокат, преподаватель Moscow Digital School Екатерина Смирнова считает, что подписанное соглашение - оптимальный вариант не только для рынка, но и для "Яндекса". Компания избежала штрафа, размер которого точно превысил бы 1,5 млрд рублей. В качестве примера она привела Google, который получил от Еврокомиссии штраф в 2,42 млрд евро.

"Для ФАС заключение мирового соглашения означает применение на практике принципов "мягкого" регулирования - то есть акцент делается не на борьбе с уже совершенными нарушениями, а на предотвращении нарушений и урегулировании спорных ситуаций на рынке за счет применения основополагающих принципов цифровых рынков", - пояснила эксперт.