Юрий Стоянов сыграет Леонида Утесова

Готовится новый театральный проект, который называется "Утесов. 21-й век" и представляет собой музыкально-комедийную фантазию по мотивам жизни выдающегося одессита Леонида Осиповича Утесова.

Кто возьмется за такой проект? Конечно же, одесситы. В предстоящей постановке роль Леонида Утесова сыграет настоящий одессит, звезда театра, кино и ТВ Юрий Стоянов.

На видео - отрывок из шоу "Один в один", где Стоянов предстал в образе выдающегося земляка. А сегодня у себя в Instagram Стоянов написал следующее:

"Друзья, хочу поделиться с вами совсем свежим эксклюзивом. С моими друзьями мы готовим международный проект - моноспектакль "Утесов. 21-й век". В нем наш любимый Леонид Осипович выходит на сцену СЕГОДНЯ перед СЕГОДНЯШНИМИ зрителями. Только что записали одну из песен, которая будет звучать в этом моноспектакле. Поет Ваш покорный слуга. Найдите 5 отличий с Утесовым?! Слушайте. Вы - первые" (орфография и пунктуация автора сохранена). Запись можно посмотреть по ссылке.

Друзья Стоянова, о которых идет речь, - это Евгений Каминский и Владислав Царев. Оба - чемпионы всесоюзного КВН сезона 1986-87 годов. Затем - члены "Клуба Одесских Джентльменов". В 2106 году написали и спродюсировали спектакль "Мужчина перед зеркалом", главную роль в котором исполнил Янислав Левинзон. Спектакль с аншлагами проходил в Одессе, а также США, Австралии, Израиле и на сцене московского театра "Современник". Теперь у них в работе - постановка, о которой речь в этой статье, которую также планируется показать в разных городах и странах, разумеется, и в России.

Народный артист РФ Геннадий Хазанов, который начинал свою творческую биографию как конферансье в оркестре Леонида Утесова, написал авторам проекта следующее:

"Поздравляю вас с отличным результатом, во всяком случае, с творческой точки зрения. Не берусь предсказать дальнейшую судьбу элегантной версии биографии близкого мне человека, но меня это очень тронуло и пронзило. Желаю успешной судьбы талантливой версии описания жизни дорогого Л.О. С уважением, Г. Хазанов".