Определена примерная дата следующего извержения Везувия

Вулкан Везувий недалеко от итальянского Неаполя имеет давнюю историю извержений. Последний раз он извергался в 1944 году. Когда может произойти следующее? По расчетам ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH) это случится через несколько сотен лет, сообщает Science Advances.

Сегодня в непосредственной близости от одного из самых опасных вулканов Европы проживает более трех миллионов человек. Поэтому крайне важно знать, что происходит с Везувием и насколько высок риск его пробуждения. Однако выяснить это непросто, поскольку сложно определить "процессы в магматическом резервуаре и состав скапливающейся там магмы", говорит Йорн-Фредерик Вотцлау из ETH.

Чтобы узнать больше о "работе" Везувия, ученые проанализировали четыре крупнейших извержения вулкана за последние 10 000 лет. К ним относятся извержение Маркато около 8890 лет до н.э, извержение Авеллино 3950 лет назад, извержение около 79 г. н.э., повлекшее за собой гибель Помпей, и извержение Поллена в 472 году н.э. Все эти извержения оставили после себя лаву и пемзу, содержащую крошечные кристаллы граната. Они образовались, когда магма перед извержением оседала в верхнем магматическом резервуаре вулкана и при этом охлаждалась. В результате образовался химически измененный тип магмы - так называемая фонолитовая магма. Возраст кристаллов граната в старой вулканической лаве дает информацию о том, когда происходил этот процесс дифференциации и, таким образом, как долго магма оставалась в верхней коре резервуара, прежде чем приток горячей магмы из нижней коры вызовет извержение.

Чтобы определить возраст кристаллов граната, ученые использовали радиоактивные элементы уран и торий. Образцы собрали на тех участках, где были вулканические отложения от перечисленных выше извержений.

По уран-ториевому соотношению можно сделать вывод, когда минералы кристаллизовались. Анализ показал: временной интервал между древними извержениями составил около 5000 лет, между более поздними - около тысячи лет.

"Это говорит о том, что присутствие фонолитовой магмы в резервуаре в верхней коре контролирует динамику извержения Везувия, - объясняют процесс исследователи. - Мы считаем, что крупное извержение вулкана произойдет после фазы покоя в несколько сотен лет. Небольшие, но тем не менее очень опасные извержения, такие как извержения 1944 года или 1631 года, могут возникать после коротких периодов покоя".

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, жизнь и деятельность Везувия отслеживаются 24 часа в сутки. Например, итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии анализирует газы, выходящие из фумарол, отверстий и трещин в кратере вулкана, и наблюдает за деформациями грунта, указывающими на подземную активность. Если мониторинг покажет, что извержение неизбежно, вступит в силу план действий в чрезвычайных ситуациях, который включает в себя эвакуацию жителей трехмиллионного Неаполя.